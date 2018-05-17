Создать рекламную кампанию в Google Adwords

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Добрый день! Имеется сайт сети фитнес клубов

Есть реклама в Yandex Direct

Есть список ключевых слов (порядка 1300 слов на 5 кампаний)

У каждого из 5 клубов - свой лендинг на поддомене + общий сайт 

Нужно создать рекламную кампанию в Google Adwords + Рекламной сети Adwords 

6 лет назад
mhz20005
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
maksimova_dk
Дарья 
32 годаУкраина
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад
$200
7 дней
Терпеливый и ответственный исполнитель
Спасибо за сотрудничество. Отличный заказчик!