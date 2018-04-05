Нужна консультация по увеличению показов и кликов в РСЯ

Контекстная рекламаЗакрыт45 заявок325 просмотров
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Есть рекламное объявление по теме "Курсы для домработниц"

Сейчас рекламу смотрят 200 человек в день в РСЯ и один, два клика в день. Регион - Алматы.

Нужно увеличить показы и клики для целевой аудитории. 

6 лет назад
yakooobin
42 годаКазахстан
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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