Нужен специалист по давлению продуктов на Амазон

Контекстная рекламаЗакрыт2 заявки157 просмотров
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Нужен спецыалист по доавлению продуктов на Амазон

важно знать английский на среднем уровне

Укажите цену для Добавления 20 Продуктов. в общем  в будущем продуктов надо будет добавить много

Акаунт надо будет создать с нулья

Оплата через PayPal  или  Western Union -  по окнчанию работы

Или же найдежные сделаки через upwork или  freelancer.com

Потому что  на этом сайте не могу полнить сечт.

6 лет назад
ivandan2
Иван Дан 
33 годаСША
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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