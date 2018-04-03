Нужен специалист по давлению продуктов на Амазон

Нужен спецыалист по доавлению продуктов на Амазон

важно знать английский на среднем уровне

Укажите цену для Добавления 20 Продуктов. в общем в будущем продуктов надо будет добавить много

Акаунт надо будет создать с нулья

Оплата через PayPal или Western Union - по окнчанию работы

Или же найдежные сделаки через upwork или freelancer.com

Потому что на этом сайте не могу полнить сечт.