Настройка рекламной кампании в Google

Контекстная рекламаЗакрыт34 заявки482 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте. 

Необходимы услуги специалиста по настройке контекстной рекламы Гугл. 

Реклама для интернет-магазина. Товаров много (около 30 тыс.) 

Требования: качество, скорость, компетентность в вопросе. Справку гугла я и сама могу почитать. 

Указывайте условия.

6 лет назад
zagent
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
год назад