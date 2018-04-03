Настройка рекламной кампании в Google

Необходимо настроить несколько больших рекламных кампаний в яндекс.директ. Стратегия создана, необходимо ее реализовать и в дальнейшем оптимизировать РК. Тематика: продажа строительных материалов (запросы по категориям + по маркам товаров) Задачи: - реализовать тестовые объявления и провести их тестирование - на ...