Настройка рекламной кампании в Google

Нужнен Сертифицированный специалист по Google Adwords для США ТЗ ЗДЕСЬ - [url=https://docs.google.com/document/d/1erZ7GUvOoTFFivaf_n-HLaqw3qmWWCkzJNtag3bPMYE/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1erZ7GUvOoTFFivaf_n-HLaqw3qmWWCkzJNtag3bPMYE/edit?usp=sharing[/url] важно знать английский на среднем уровне Надо будет создать 6 обявлений для 3 разных групп товаров + ключевые слова + минус ключевые слова если будет хороший результат хорошая ...
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Здравствуйте.
Необходимы услуги специалиста по настройке контекстной рекламы Гугл.
Реклама для интернет-магазина. Товаров много (около 30 тыс.)
Требования: качество, скорость, компетентность в вопросе. Справку гугла я и сама могу почитать.
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