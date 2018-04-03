Вести 10 кампаний в яндекс директе и гугл адвордсе

Нужен человек, который занимается именно ведением рекламных кампаний, который будет час-два в день уделять ведению, оптимизации и доработке рекламных компаний. Реклама из разных направлений.

Требования: вы можете показать доказательства того, что уже вели минимум 10 проектов от 3х месяцев и больше.