RTB маркетинг

Контекстная рекламаЗакрыт1 заявка146 просмотров
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В поиске человека знакомым с RTB рекламой и умеющим использовать инструменты для получения максимального результата.

От вас мне нужен скайп и стоимость настройки, ведения.

6 лет назад
pbilenchuk
36 летПольша
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад