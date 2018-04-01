prusovda

Дмитрий prusovda

 
38 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
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Отзывы фрилансеров

Sanchopansa48
Александр 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Сделать карту на сайт со всплывающими подсказками
Отличный заказчик! Все по делу и к месту! Было очень приятно работать с Дмитрием, никаких проблем не возникло. Дал четкое задание и ни разу за него не вышел. В общем, рекомендую!
Всё отлично. Главное что помогает дорабатывать и править. Рад сотрудничеству. Исполнитель крутой и главное по хорошей цене
Ответный отзыв
aszemcov
Алексей 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Настроить пересылку со скрытием отправителя
Всё замечательно, четкая постановка задачи, приятное общение, рекомендую к сотрудничеству!
Супер быстро и профессионально!
Ответный отзыв
v_nuriev
39 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$33
10 баллов
7 лет назад
Разместить объявление на строительных досках, форумах, порталах Москвы
ok
С задачей справился на ура!
Ответный отзыв
Troickii_Product
Артем 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Видео инфографика
Дмитрий дал четко поставленное ТЗ, на протяжении всего рабочего процесса поддерживал контакт. Вовремя вносил корректировки, что позволило сдать готовый проект в сроки и не тратить время на доработку. Оплата сразу по окончании работы, с учетом комиссии за перевод. Рекомендую и буду продолжать сотрудничество!
Сделал огненный ролик. Быстро и по хорошей цене! Буду работать еще. Вот можете оценить демку ролика (с кривым звуком и наложенным лого) https://drive.google.com/open?id=1Hdw6vr3g38CFoWYSgsCqzOg8PmEQ536q Сейчас записываю голос и Артём поправить старую дорожку на новую! Супер исполнитель!
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johnlp
48 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
46 отзывов
$6
10 баллов
7 лет назад
Сделать озвучку видеоролика.
Все отлично! Четкое тз, приятное общение, своевременная оплата. Буду рад поработать ещё!
Сделал круто и быстро! Его голос выл выбран из десятка. Результат огонь, буду сотрудничать дальше!
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