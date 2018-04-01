Добрый день. Есть сайт adsresult.ru, но работает криво. Вот тут расписано что именно сейчас нужно поправить на сайте https://vk.cc/bZbXbm Насколько понял, что чтобы не было криво по второму пункту правок - ...
- Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт4 года назад
На сайте будет карта и нужно сделать анимацию - при наведении на точки выстраивается маршрут от точки до отеля - при наведении всплывает иконка, время в пути, название объекта - при клике ...Анимация2 заявкиЗакрыт4 года назад
Добрый день. Необходимо разработать сайт, на котором пользователи сами смогут добавлять статьи без предварительной регистрации. Я как админ проверяю статью, присваиваю ей тэги и категории. Посетители смогут фильтровать статьи в блоге по тэгам и категориям и ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт4 года назад
Надо перенести страницы со старого сайта http://agencyima.ru/ на новый http://new.agencyima.ru/ Новый сделан на Вордпресс с редактором гутенберг на кастомных блоках. Видео https://youtu.be/wAHQyKRLSnU как выглядит админка изнутри Перенос с сохранением всех сео тонкостей (тэги, типы ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт4 года назад
Нужно сверстать сайт на wordress по готовому дизайну. Подробное ТЗ от специалиста по СЕО https://drive.google.com/drive/folders/102gQ39SCwYYM18ePpLLYI6XrhiHo6m8M?usp=sharing Пример того что требуется реализовать при вёрстке (без конструкторов типа элементор) в видео https://youtu.be/Dl6haCzQM4AHTML-верстка4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо разработать чат бота для ватсап, вк и телеграм. Функционал одинаковый. Нужно вникнуть в суть бизнеса, придумать логику и разработать. Ключевая задача – вовлечение лидов в изучение кейсов и моих преиуществ, прогрев лидов, ...Закрыт5 лет назад
Необходимо сделать скрипт, который будет проходить гугл таблицу и искать в определнном поле id сделки из амо. При нахождении такого поля, в отдельную вкладку в амо будут записываться приходы и расходы денег по данному клиенту. ...Закрыт5 лет назад
Есть готовый дизайн https://agencyima.ru/panorama.jpg файлы есть в слоях (psd) Необходимо на Элементоре (конструктор от Вордпресс) создать эту страницу. Сам вордпресс и элементор уже установлены.Веб-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо сделать карту, при наведении на часть объекта которой будет всплывать красивая подсказка с заголовком, текстом, ценой, ссылкой. Карта сделана картинкой, необходимо сделать всплывающие блоки при клике или наведении на части карты. ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
Добрый день. Хотел бы внедрить микроразметку на сайте agencyima.ru Сейчас подключен плагин WPSSO Core Standard, но есть ошибки в нём. В частности моя задача сейчас такая - сделать микроразметку статей, аналогичную у сайта ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Есть плагин для гугл таблиц https://gsuite.google.com/u/0/marketplace/app/google_analytics/477988381226?hl=ru&pann=sheets_addon_widget Он подтягивает данные из гугл аналитикса в гугл таблицу Мне нужно настроить его, чтобы он выводил данные в формате, как на картинке. То есть строки - ...Контекстная рекламанет заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно подключить Яндекс Директ и Гугл Адвордс к microsoft power bi. Важно чтобы я мог потом легко и просто дублировать этот отчёт по разным клиентам. Пример отчёта https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTRlODkwYjYtYTBiMi00YTU5LTgwYjMtM2YxZmJjYWViZGE5IiwidCI6ImNkZmNiZWY1LTQ3ZWItNDQyZS05YjFlLWI2NDJhMTJkNGM0YyIsImMiOjl9Контекстная реклама2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужен специалист на РАЗОВУЮ задачу размещению 100 ссылок в обсуждениях на форумах, площадках с отзывами и комментариями. Принцип работы:Поиск свежих обсуждений или самостоятельно начинаете обсуждение на форумах, в комментариях на сайтах, сервисах вопрос-ответ, ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Необходимо ускорить сайт agencyima.ru Базовые ускорение плагинами не очень помогло. Нужен человек, который разбирается чуть больше, чем установка плагинов автоускорения и автосжатия cssСистемы управления (CMS)10 заявокЗакрыт6 лет назад
Описание со скринами во вложении Суть программы – быстро визуально определять подходит ли данный запрос для дальнейшей работы или нет. Минимальный вариант 1. Загружаем список слов 2. Парсятся снимки экрана по ...Закрыт6 лет назад
Задача - оптимизировать сайт agencyima.ru – написание новых статей и оптимизация старых страниц. 1. Сайт сделан без cms на adobe muse. Состоит из 2х страниц (отдельные лендинги) с подключенным блогом на вордпресс. Будет переезд ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Ищу специалиста по привлечению заявок на вебинар. Будет проводиться бесплатный вебинар на тему: «обучение лидогенерации, как источнику заработка и самостоятельному бизнесу». Тут подробней https://vk. cc/9eWGXc (убрать пробел) Нужен специалист у которого есть ...Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Будет сайт, на котором должен быть скрипт определения наличия ватсап. Хочу сделать рекламу Директ для мобильных усройств и чтобы когда на сайт заходят те, у кого есть ватсап, их перекидывало в чат со мной. ...Закрыт6 лет назад
Необходимо сделать парсер нескольких сайтов (думаю выборка примерно 30 сайтов). Парсер должен сначала имитировать поиск в яндексе по нескольким запросам. То есть я где-то ввожу список из запросов (например от 1 до 10 схожих ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Добрый день. На сайте klinkerprom.ru настроена микроразметка. Я не уверен, что сделано все правильно, но предыдущий специалист который делал - показал что все работает (проверяли на https://webmaster.yandex.ru/tools/microtest/). Я проверял также сам и вы тоже можете ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт7 лет назад