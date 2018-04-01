ВИДЕОРОЛИКИ ПОД КЛЮЧ
- Монтаж и цветокоррекция
- Создание визуальных эффектов и анимации
- Запись и обработка звука
- Создание векторной графики
- Обработка изображений
- Оптимизация и продвижение видео на YouTube
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Портфолио
- Векторный портрет502 просмотра
- Баннер для клуба единоборств615 просмотров
Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
7 лет назад
Все супер, будем работать)
Ответный отзыв
Андрей сразу же внес предоплату, составил грамотное ТЗ и на протяжении работы поддерживал контакт через скайп. Работать удобно, оплата в сроки. Рекомендую и буду продолжать сотрудничество.
$12
10 баллов
7 лет назад
Ответный отзыв
Толковый заказчик, грамотно и понятно составил тз, оплата сразу по окончанию работы, рекомендую!
$20
10 баллов
7 лет назад
Столкнулся с тем, что на всех биржах, недавно зарегистрированные фрилансеры делают очень все плохо. Таким образом слил не мало денег. С Артемом решил рискнуть еще раз, и это было в точку. Сделал все очень круто, выложился на 200%. К тому же с ним легко вести мне было диалог через голосовые сообщения в ват цапе, в отличии от этой утопительной переписки. Всем рекомендую, очень все круто. Нет слов........
Ответный отзыв
Было приятно работать с Артемом, четко поставленное ТЗ, оплата в сроки, рекомендую и буду продолжать сотрудничество!
$50
10 баллов
7 лет назад
Сделал огненный ролик. Быстро и по хорошей цене! Буду работать еще. Вот можете оценить демку ролика (с кривым звуком и наложенным лого) https://drive.google.com/open?id=1Hdw6vr3g38CFoWYSgsCqzOg8PmEQ536q Сейчас записываю голос и Артём поправить старую дорожку на новую! Супер исполнитель!
Ответный отзыв
Дмитрий дал четко поставленное ТЗ, на протяжении всего рабочего процесса поддерживал контакт. Вовремя вносил корректировки, что позволило сдать готовый проект в сроки и не тратить время на доработку. Оплата сразу по окончании работы, с учетом комиссии за перевод. Рекомендую и буду продолжать сотрудничество!
$10
10 баллов
7 лет назад
Артем красавчик, прям не ожидал, сделал анимацию, со слов, и в точку, отлично получилось.
Ответный отзыв
Было приятно работать с Алексеем, четко поставленное ТЗ, оплата в сроки, рекомендую!