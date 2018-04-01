Troickii_Product

Артем Troickii_Product

 
29 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
ВИДЕОРОЛИКИ ПОД КЛЮЧ

- Монтаж и цветокоррекция 

- Создание визуальных эффектов и анимации 

- Запись и обработка звука

- Создание векторной графики

- Обработка изображений

- Оптимизация и продвижение видео на YouTube

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Отзывы заказчиков

AndreyKsr
Андрей 
34 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 отзывов(-1)
$40
10 баллов
7 лет назад
Видео реклама проекта
Все супер, будем работать)
Андрей сразу же внес предоплату, составил грамотное ТЗ и на протяжении работы поддерживал контакт через скайп. Работать удобно, оплата в сроки. Рекомендую и буду продолжать сотрудничество.
Ответный отзыв
gvozdok
Иван 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
$12
10 баллов
7 лет назад
Оформить рекламный плакат А3 для спортивной школы
Все отлично!
Толковый заказчик, грамотно и понятно составил тз, оплата сразу по окончанию работы, рекомендую!
Ответный отзыв
Kandrin
Артем 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
10 баллов
7 лет назад
After Effect 3D Фото
Столкнулся с тем, что на всех биржах, недавно зарегистрированные фрилансеры делают очень все плохо. Таким образом слил не мало денег. С Артемом решил рискнуть еще раз, и это было в точку. Сделал все очень круто, выложился на 200%. К тому же с ним легко вести мне было диалог через голосовые сообщения в ват цапе, в отличии от этой утопительной переписки. Всем рекомендую, очень все круто. Нет слов........
Было приятно работать с Артемом, четко поставленное ТЗ, оплата в сроки, рекомендую и буду продолжать сотрудничество!
Ответный отзыв
prusovda
Дмитрий 
38 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Видео инфографика
Сделал огненный ролик. Быстро и по хорошей цене! Буду работать еще. Вот можете оценить демку ролика (с кривым звуком и наложенным лого) https://drive.google.com/open?id=1Hdw6vr3g38CFoWYSgsCqzOg8PmEQ536q Сейчас записываю голос и Артём поправить старую дорожку на новую! Супер исполнитель!
Дмитрий дал четко поставленное ТЗ, на протяжении всего рабочего процесса поддерживал контакт. Вовремя вносил корректировки, что позволило сдать готовый проект в сроки и не тратить время на доработку. Оплата сразу по окончании работы, с учетом комиссии за перевод. Рекомендую и буду продолжать сотрудничество!
Ответный отзыв
Stlogist
Алексей 
41 год
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Легкая анимация для сайта
Артем красавчик, прям не ожидал, сделал анимацию, со слов, и в точку, отлично получилось.
Было приятно работать с Алексеем, четко поставленное ТЗ, оплата в сроки, рекомендую!
Ответный отзыв