After Effect 3D Фото

$15
3D-графикаЗавершен2 заявки185 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Окончательный формат - MP4 1920-1080. Максимальное сжатие без потери качества. Эта работа будет размещена на главной странице веб-сайта. Вес видео не должен влиять на скорость загрузки сайта!

1. Поместите в фотошоп с фото 3-4 слоя.

2.Красиво и качественно обработать эти слои, закончить.

3.A слой неба и моря добавить. (Ваши варианты)

Сделайте анимацию на примере черновика. (+ Анимация падающей рыбы из сети, анимация моря, облака + ваша инициатива)

PS В случае высококачественной реализации будет добавлена большая работа с увеличением суммы.

6 лет назад
Kandrin
Артем 
35 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Troickii_Product
Артем 
27 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$20
2 дня
Столкнулся с тем, что на всех биржах, недавно зарегистрированные фрилансеры делают очень все плохо. Таким образом слил не мало денег. С Артемом решил рискнуть еще раз, и это было в точку. Сделал все очень круто, выложился на 200%. К тому же с ним легко вести мне было диалог через голосовые сообщения в ват цапе, в отличии от этой утопительной переписки. Всем рекомендую, очень все круто. Нет слов........
Было приятно работать с Артемом, четко поставленное ТЗ, оплата в сроки, рекомендую и буду продолжать сотрудничество!
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