After Effect 3D Фото

Столкнулся с тем, что на всех биржах, недавно зарегистрированные фрилансеры делают очень все плохо. Таким образом слил не мало денег. С Артемом решил рискнуть еще раз, и это было в точку. Сделал все очень круто, выложился на 200%. К тому же с ним легко вести мне было диалог через голосовые сообщения в ват цапе, в отличии от этой утопительной переписки. Всем рекомендую, очень все круто. Нет слов........