Картинки дома и узлов

3D-графикаЗавершен3 заявки271 просмотр
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ТЗ здесь https://www.weblancer.net/projects/illyustratcii-i-risunki-11/kachestvennye-illyustratcii-doma-v-razreze-razrez-steny-razrez-krovli-907565/

:-)

6 лет назад
olga_konstantino
Елена 
42 годаУкраина
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
BazenA
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Была
17 часов назад
6 лет назад
$40
1 день
Прекрасно выполненная работа в срок! Большое спасибо за сотрудничество!
Благодарю за сотрудничество, грамотная постановка задания, всегда на связи, своевременная оплата. Удачи!!!
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