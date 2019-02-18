Сделать визуализацию зданий

3D-графикаЗавершен17 заявок321 просмотр
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Имеется завершенный проект в Архикаде, который уже переведен в 3ds max нужно сделать визуализацию (живую картину,) Сделать постобработку в фотошопе и врисовать людей. 

6 лет назад
reklaim-pr
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
webmax92
Максим 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 дней назад
6 лет назад
$200
7 дней
Очень хорошая работа, результатом доволен (Цветовое решение придумал тоже Максим). Рекомендую всем!
Спасибо за то,что обратились. Было интересно и приятно работать! Всем рекомендую!
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