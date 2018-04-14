Для проекта простого 3D шутера надо MVC

Для страницы сайта нужны изображения , которые будут демонстрировать преимущества домов строительной компании: иллюстрации в стиле инфографики, иллюстрации коттеджа в разрезе на разных стадиях строительства. Нужно "одеть" уже готовую 3Д модель дома. Всего нужно 11 изображений. Основное ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
простой 3D шутер в один уровень , задача - пройти лабиринт, дойти до двери, нужно сделать диаграммы и определить модели, представления и контроллеры
- Похожие заказы
- 3D-графика5 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте нужно срочно сделать 3Д модель обуви по фотографиям рендерить не нужно, 3Д картинки обуви не нужны нужна просто 3Д модель в форматах 3DsMax или Blender (это нам нужно если потом ее понадобится изменить) а также экспортировать ее в ...3D-графика9 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть 3Д файл дома, сделанный в Sketchup, есть также из него экспорт в fbx файл. В экспортированном файле есть косяки с геометрией и UV координатами, надо поправить. Но на выходе лучше все-таки выдать obj файл ...3D-графика5 заявокЗакрыт6 лет назад
Cоздание 3D объекта. Автомобиль - спецтехника.3D-графика10 заявокЗакрыт6 лет назад
есть модель позвоночника в блендере, надо вывести ее в веб (например через плеер блендера), реализовать возможность поворота и наклона каждого позвонка. Реализовать надо с физикой, физика постоянная давит сверху, в форме головы. надо сделать за 2-3 ...Закрыт6 лет назад
- $12
Всем привет, нужно замоделить в 3д аккум. Если есть вопросы, пишите в лс. От вас цена и сроки.3D-графика1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужно сделать визуализацию стеллажных систем, предоставлю макеты в Компасе или jpeg3D-графика14 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте мне надо во дворе визуализация статуй , деревя, цветыЗакрыт6 лет назад
Во дворе надо статуй и фантаны цветы сделать коасивоЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать 3D модель по описанию в прикреплённом документе для печати на 3D принтере, цена договорная исходя из сложности работы.3D-графика7 заявокЗакрыт6 лет назад