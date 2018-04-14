Для проекта простого 3D шутера надо MVC

Здравствуйте нужно срочно сделать 3Д модель обуви по фотографиям рендерить не нужно, 3Д картинки обуви не нужны нужна просто 3Д модель в форматах 3DsMax или Blender (это нам нужно если потом ее понадобится изменить) а также экспортировать ее в ...