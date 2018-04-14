Качественные картинки дома в разрезе, с элементами инфографики

Для страницы сайта нужны изображения , которые будут демонстрировать преимущества домов строительной компании:

иллюстрации в стиле инфографики, иллюстрации коттеджа в разрезе на разных стадиях строительства. Нужно "одеть" уже готовую 3Д модель дома. Всего нужно 11 изображений.

Основное требование к картинкам: они должны быть продающими – привлекательные, насыщенные, яркие, с вау эффектом.

В ТЗ описано и что нужно нарисовать (выделено красным), и эскизы страниц сайта в целом.

Часть изображений уже есть (1, 3, 4, 5), но они не закончены. Очень желательно их только исправить (исходники есть):

Детальность прорисовки в исходных картинках достаточная.

Недостающие иллюстрации нужно создать с нуля (7 изображений)

Элементы для иллюстраций в стиле инфографики должны по стилю полностью соответствовать дизайну страницы profikarkas.com.ua., схематическим рисункам и элементам, которые используются там.

Финальный размер картинки: 1000 пикселей, конечные изображения должны быть максимально легкими. Нужна возможность из финальных файлов сделать эти же изображения для печати (высокого качества).

Рассматриваем предложения тех, кто выполнял подобные задания.

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