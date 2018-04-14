Качественные картинки дома в разрезе, с элементами инфографики

Здравствуйте нужно срочно сделать 3Д модель обуви по фотографиям рендерить не нужно, 3Д картинки обуви не нужны нужна просто 3Д модель в форматах 3DsMax или Blender (это нам нужно если потом ее понадобится изменить) а также экспортировать ее в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для страницы сайта нужны изображения , которые будут демонстрировать преимущества домов строительной компании:
иллюстрации в стиле инфографики, иллюстрации коттеджа в разрезе на разных стадиях строительства. Нужно "одеть" уже готовую 3Д модель дома. Всего нужно 11 изображений.
Основное требование к картинкам: они должны быть продающими – привлекательные, насыщенные, яркие, с вау эффектом.
В ТЗ описано и что нужно нарисовать (выделено красным), и эскизы страниц сайта в целом.
Часть изображений уже есть (1, 3, 4, 5), но они не закончены. Очень желательно их только исправить (исходники есть):
Детальность прорисовки в исходных картинках достаточная.
Недостающие иллюстрации нужно создать с нуля (7 изображений)
Элементы для иллюстраций в стиле инфографики должны по стилю полностью соответствовать дизайну страницы profikarkas.com.ua., схематическим рисункам и элементам, которые используются там.
Финальный размер картинки: 1000 пикселей, конечные изображения должны быть максимально легкими. Нужна возможность из финальных файлов сделать эти же изображения для печати (высокого качества).
Рассматриваем предложения тех, кто выполнял подобные задания.
Предлагайте ваши сроки и цены!
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