Поправить 3Д файл в Sketchup

3D-графикаЗакрыт5 заявок205 просмотров
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Есть 3Д файл дома, сделанный в Sketchup, есть также из него экспорт в fbx файл. В экспортированном файле есть косяки с геометрией и UV координатами, надо поправить. Но на выходе лучше все-таки выдать obj файл с текстурой. Детали в личку

6 лет назад
bigbird
56 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
час назад