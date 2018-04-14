Модель в блендере вывести в веб

3D-графикаЗакрыт2 заявки199 просмотров
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есть модель позвоночника в блендере, надо вывести ее в веб (например через плеер блендера), реализовать возможность поворота и наклона

каждого позвонка. Реализовать надо с физикой, физика постоянная давит

сверху, в форме головы.

надо сделать за 2-3 дня.

оплата по факту

6 лет назад
sergtrue
Сергей 
35 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 отзывов
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