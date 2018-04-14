Модель в блендере вывести в веб

Всем привет, нужно замоделить в 3д аккум. Если есть вопросы, пишите в лс. От вас цена и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
есть модель позвоночника в блендере, надо вывести ее в веб (например через плеер блендера), реализовать возможность поворота и наклона
каждого позвонка. Реализовать надо с физикой, физика постоянная давит
сверху, в форме головы.
надо сделать за 2-3 дня.
оплата по факту
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