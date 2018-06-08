Модель аккумулятора в 3d

$12
3D-графикаЗавершен18 заявок403 просмотра
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Всем привет, нужно замоделить в 3д аккум. Если есть вопросы, пишите в лс. От вас цена и сроки.

6 лет назад
d0mg
32 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Buchara20
Антон 
26 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$12
2 дня
Все ок, могу рекомендовать Антона.
Рад был сотрудничеству с Евгением. Задача была предельно ясной, оплата вовремя. Ещё бы выходил на связь почаще - было бы идеально! :)
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