Модель аккумулятора в 3d

Нужно сделать визуализацию стеллажных систем, предоставлю макеты в Компасе или jpeg
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Всем привет, нужно замоделить в 3д аккум. Если есть вопросы, пишите в лс. От вас цена и сроки.
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