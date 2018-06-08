Модель аккумулятора в 3d

Привет) Нужно сделать 3D модель пожарного аэромобиля. Я вас буду консультировать в любое время, торопить не буду, сроки до конца этого месяца.В наличии чертежи + фотографии отдельных деталей аппарата. Хочу чтоб модель была детализирована и реалистична. ...