Сделать 3d модель ограждения

Всем привет. Нужна модель авто в 3 ds max.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нарисовать ограждение в 3D по моим размерам, пример из интернета приложил
- Похожие заказы
- 3D-графика7 заявокЗакрыт6 лет назад
необходимо подготовить визуализацию в 3d max межкомнатной двери с резьбой, коробкой, наличниками с декором. отдельно необходимы будут файлы резьбы для программы на станок ЧПУ. размеры дверных полотен 2000х600 и 2000х800 мм декор наличника предоставлю позднее, он простой, подготовку ...3D-графика1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Схемы 10 станций для лэндинга. 45000р. Примерно 45 дней.3D-графика1 исполнительЗавершен5 лет назад
Здравствуйте, я ищу профессионала, который мог бы сделать 3D-модель одного из наших сканеров (фото в приложении). Нам нужен облет PS по кургу: отрендерить модель сканера и сделать красивое его кручение со светом в кадре.3D-графика16 заявокЗакрыт6 лет назад
- $30
доброго времени суток,есть небольшая работа,нужно сделать основание под данный ствол(то что нужно обвел красным),сетка не важна,текстуры не нужны.бюджет 2000р.на первом скриншоте-то что есть сейчас,на 2-3-4,то что нужно в итоге,могу предоставить дополнительные референсы3D-графика10 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Наша компания специализируется на производстве объектов для хранения криптовалюты. [list=1][*]Нужно сделать по три эскиза для каждого из перечисленных объектов:[/list]– флешка– браслет– кольцо[list=1][*]Нужно сделать по одной 3D модели для каждого из перечисленных объектов:[/list]– флешка– браслет– кольцо Референс: [url=https://xzen.io]https://xzen.io[/url] Срок ...3D-графика3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Для регионального ресторана нужно создание 3Д тура. Ссылку на сайт кину в личку тем, кто указывает стоимость одной панорамы и сроки. Примерно будет 10-12 панорам.3D-графика9 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется проектирование мебели по фото. Нужна 3D модель кресла + раскрой всех деталей проекта.3D-графика9 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Нужно визуализировать эскиз автомобиля, что бы выглядела как фотография.3D-графика8 заявокЗакрыт6 лет назад
Надо нарисовать 3D модель корабля по проекциям корпуса. SolidWorks предпочтительнее, но не обязательно. Исходный чертеж растровый, нужна реалистичность изделия, точные размеры на втором месте. На первом этапе только корпус, если договоримся, топотом можно и все остальное. ...3D-графика1 исполнительЗакрыт6 лет назад