Разработка модели 3d max

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необходимо подготовить визуализацию в 3d max межкомнатной двери с резьбой, коробкой, наличниками с декором. 

отдельно необходимы будут файлы резьбы для программы на станок ЧПУ.

размеры дверных полотен 2000х600 и 2000х800 мм

декор наличника предоставлю позднее, он простой, подготовку для ЧПУ делать не нужно по нему.

6 лет назад
edw
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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