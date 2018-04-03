Моделирование шкафов в 3Д

Смоделировать кольцо
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Требуется отмоделировать шкаф в 3Д
Необходим опыт исполнителя в мебельном произв-ве и знание основных параметров шкафа:
толщина плит, высота плинтуса, знание принципа работы слайдинг систем
Помимо дизайнов требуется подсчет квадратуры каркаса и дверей
Похожих заданий довольно много
Ищем человека который был так или иначе связан с производством шкафов-купе так как нет времени на обучение этому
Прикреплены картинки рез-тата который требуется
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