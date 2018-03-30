Разработать ЗД визуализацию

На основе наших скетчей нужно сделать модель персонажа для игры и анимации к ней. Примером требуемой модели может служить Остин из игры Gardenscapes. Ссылка на видео игры: https://www.youtube.com/watch?v=LpD7Nh9cZbI&list=PLVWuYVItyjiS4MPeFX0WNhrCzrZFSSHdj Требования: На выходе fbx модель и анимации к ней для импорта ...
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Необходимо построить ЗД модель двухэтажного дома с визуализацией с 4-ех сторон. Задание по цветовым решениям сообщу лично исполнителю. Исходник к которому нужна визуализация в приложении. 4 фасада.
Прежде чем оставить заявку, читайте внимательно описание и смотрите бюджет!
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