Создание 3D тура

3D-графикаЗакрыт9 заявок205 просмотров
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Для регионального ресторана нужно создание 3Д тура.

Ссылку на сайт кину в личку тем, кто указывает стоимость одной панорамы и сроки.

Примерно будет 10-12 панорам.

6 лет назад
vicka2707
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
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