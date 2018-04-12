Создать ЗD-модель колбы кальяна в виде сердца.

$80
3D-графикаЗавершен3 заявки431 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужна модель для дальнейшей ЗD печати и отлива колбы для кальяна в виде сердца. Формат 3ds  или макс. Приветствуются хорошие уверенные мастера, но не с завышенной самооценкой). Задача максимально приблизится к тому, что на картинке. Шланг моделить не нужно. Только саму колбу с основой и горловиной и подставку в виде трубки.  Есть модель с которой можно переделать (см.вложение). С меня инфа и содействие,  а от вас цена и сроки.

6 лет назад
webmax92
Максим 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 дней назад
Выбранный исполнитель
arthursaif
Артур 
38 летПольша
6 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
6 лет назад
$80
3 дня
Артур удивил меня своим упорством, терпением и усидчивостью. Не смотря на множество правок и переделок, он "дожал" заказ до 100%! Рекомендую!
Отлично поработали! Это был интересный проект. Были конечно замечания, но это из-за того что я не учёл некоторые моменты. Хороший заказчик, приятно работать с такими людьми. Однозначно рекомендую всем, даже не сомневайтесь!
  • Похожие заказы

  • Моделирование шкафов в 3Д

    Требуется отмоделировать шкаф в 3Д Необходим опыт исполнителя в мебельном произв-ве и знание основных параметров шкафа: толщина плит, высота плинтуса, знание принципа работы слайдинг систем Помимо дизайнов требуется подсчет квадратуры каркаса и дверей Похожих заданий довольно много Ищем человека который ...

    3D-графика12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработать ЗД визуализацию

    $25

    Необходимо построить ЗД модель двухэтажного дома с визуализацией с 4-ех сторон. Задание по цветовым решениям сообщу лично исполнителю. Исходник к которому нужна визуализация в приложении. 4 фасада. Прежде чем оставить заявку, читайте внимательно описание и смотрите ...

    3D-графика18 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • 3D low poly модель на основе наших скетчей нужно сделать модель

    $520

    На основе наших скетчей нужно сделать модель персонажа для игры и анимации к ней.  Примером требуемой модели может служить Остин из игры Gardenscapes. Ссылка на видео игры: https://www.youtube.com/watch?v=LpD7Nh9cZbI&amp;list=PLVWuYVItyjiS4MPeFX0WNhrCzrZFSSHdj Требования:  На выходе  fbx модель и анимации к ней для импорта ...

    3D-графика2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Перевод из stl. в stp., step.

    Нужно перевести 4 модели декоративных накладок из stl. в твердотельные модели step. stp.  Срок 3-4 дня. Детали по почте. Фото для примера:

    3D-графика4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Cоздание 3D коробки с макета

    У меня сейчас есть очень срочная задача. Мне нужно сделать 3d коробки с AI макета в обычной среде – в комнате на столе, например. То есть это должно быть просто изображение без пафоса. Просто коробка на ...

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Инструкция по сборке постельки

    Здравствуйте Нужно сделать инструкции под печать (формат, готовый под сдачу в типографию).  Листовка должна быть выполнена в виде книжечки формата  А4 или А5 (по типу икеевской схемы).  На первой странице название товара  и его схематическое изображение в модификации.  На ...

    3D-графика4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Массовый скриптованный рендеринг "ящиков"

    Есть сайт (базу в виде таблицы можем предоставить)  https://ab-resurs.ru/brands/dulevo/ для которого нам нужно нагенерировать (около 40 тыс) картинок с размерами (длина, ширина, высота).  Примеры как может выглядеть результат прикреплены. Пропорции ящика должны быть похожи на размеры, ...

    3D-графика3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад