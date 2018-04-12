Создать ЗD-модель колбы кальяна в виде сердца.

Нужна модель для дальнейшей ЗD печати и отлива колбы для кальяна в виде сердца. Формат 3ds или макс. Приветствуются хорошие уверенные мастера, но не с завышенной самооценкой). Задача максимально приблизится к тому, что на картинке. Шланг моделить не нужно. Только саму колбу с основой и горловиной и подставку в виде трубки. Есть модель с которой можно переделать (см.вложение). С меня инфа и содействие, а от вас цена и сроки.