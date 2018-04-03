Графический дизайн

Надо нарисовать 3D модель корабля по проекциям корпуса. SolidWorks предпочтительнее, но не обязательно. Исходный чертеж растровый, нужна реалистичность изделия, точные размеры на втором месте. На первом этапе только корпус, если договоримся, топотом можно и все остальное. ...
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Добрый день. Нужно визуализировать эскиз автомобиля, что бы выглядела как фотография.
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