3D-модель флешки, браслета и кольца

Нужна модель для дальнейшей ЗD печати и отлива колбы для кальяна в виде сердца. Формат 3ds или макс. Приветствуются хорошие уверенные мастера, но не с завышенной самооценкой). Задача максимально приблизится к тому, что на картинке. ...