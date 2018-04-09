3D-модель флешки, браслета и кольца

доброго времени суток,есть небольшая работа,нужно сделать основание под данный ствол(то что нужно обвел красным),сетка не важна,текстуры не нужны.бюджет 2000р.на первом скриншоте-то что есть сейчас,на 2-3-4,то что нужно в итоге,могу предоставить дополнительные референсы
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Наша компания специализируется на производстве объектов для хранения криптовалюты.
- Нужно сделать по три эскиза для каждого из перечисленных объектов:
- Нужно сделать по одной 3D модели для каждого из перечисленных объектов:
Референс: https://xzen.io Срок сдачи: одна неделя.Жду ваших предложений!
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