3d Визуализация квартиры

Здравствуйте . Мне нужно stl файл для станка ЧПУ из фото , елси можете , можно поговорить о цене. Спасибо
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Ищу опытного 3d визуализатора помещений.
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