Привет) Нужно сделать 3D модель пожарного аэромобиля. Я вас буду консультировать в любое время, торопить не буду, сроки до конца этого месяца.В наличии чертежи + фотографии отдельных деталей аппарата.

Хочу чтоб модель была детализирована и реалистична. В конце от вас попрошу рендеры в разных ракурсах и сам 3д файл.

В идеале в конце хочу получить такую модельhttps://www.behance.net/gallery/51301765/Fancopter