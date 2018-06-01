3D модель

3D-графикаЗавершен9 заявок323 просмотра
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Привет) Нужно сделать 3D модель пожарного аэромобиля. Я вас буду консультировать в любое время, торопить не буду, сроки до конца этого месяца.В наличии чертежи + фотографии отдельных деталей аппарата.

Хочу чтоб модель была детализирована и реалистична. В конце от вас попрошу рендеры в разных ракурсах и сам 3д файл.

В идеале в конце хочу получить такую модельhttps://www.behance.net/gallery/51301765/Fancopter

6 лет назад
guest_15234718390827
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
fanirmag
Фанир 
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
6 лет назад
$100
10 дней
Отличный исполнитель, все качественно, все детали проработанны. Было кучу правок, но Фанир выполнял все и сам проявлял инициативу в доработке аппарата. Коммуникация никогда не была потеряна в течении месяца, всегда на связи. Выполнил все задания, которые я просила и даже больше) Спасибо.
Заказ крайне интересный. Было приятно работать. Все материалы для работы подготовлены. Четко поставлена задача. Делаю успехов в вашем проекте.
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