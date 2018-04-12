3D модель Ким Чен Ына для печати на 3D принтере

3D-графикаЗакрыт7 заявок304 просмотра
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Нужно сделать 3D модель по описанию в прикреплённом документе для печати на 3D принтере, цена договорная исходя из сложности работы.

6 лет назад
Mikhail011
28 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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