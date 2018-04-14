Есть 3Д файл дома, сделанный в Sketchup, есть также из него экспорт в fbx файл. В экспортированном файле есть косяки с геометрией и UV координатами, надо поправить. Но на выходе лучше все-таки выдать obj файл ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте
нужно срочно сделать 3Д модель обуви по фотографиям
рендерить не нужно, 3Д картинки обуви не нужны
нужна просто 3Д модель в форматах 3DsMax или Blender (это нам нужно если потом ее понадобится изменить)
а также экспортировать ее в формат obj+mtl
потом 3Д модель в этом формате obj+mtl будет загружена на сайт и должно получиться что-то подобное:
https://intera3d.com/d/v5/index.html?set=s17&p=5oHh5yLMMk
поэтому очень важно правильно сделать развертку, чтобы материалы нормально ложились
и разбить модель на 7 элементов:
1. носок
2. основа
3. шнурки (оба шнурка это один элемент)
4. заклепки (все заклепки это один элемент)
5. подкладка (внутри обуви)
6. стелька
7. подошва
на одной из прикрепленных картинок, я показал эти элементы
пожалуйста названия элементов и названия файлов моделей называйте только английскими буквами без пробелов.
какая-то исключительная точность не нужна, как например, для производства деталей станков итд, но нужно постараться чтобы 3Д модель максимально была похожа на картинки, а также визуально в итоге смотрелась не хуже чем там модель по ссылке выше.
Также файл obj будет загружаться на компьютер клиенту, чтобы это было сравнительно быстро, он не должен весить больше чем 2 - 3 мегабайта. Если очень красиво прорисован, то пусть будет 4-5 мегабайта. Но больше нельзя, потому что клиенты просто не дождутся пока модель загрузится.
3Д модель в браузере будут крутить со всех сторон, поэтому очень важно, чтобы она правильно смотрелась со всех сторон - была похожа на фотографии.
Предпочтение тем, кто готов работать поэтапно или по безопасной сделке.
Пишите сроки и цены.
Таких моделей будет очень много, поэтому ставьте сразу хорошие цены. Спасибо!
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