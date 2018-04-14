Здравствуйте

нужно срочно сделать 3Д модель обуви по фотографиям

рендерить не нужно, 3Д картинки обуви не нужны

нужна просто 3Д модель в форматах 3DsMax или Blender (это нам нужно если потом ее понадобится изменить)

а также экспортировать ее в формат obj+mtl

потом 3Д модель в этом формате obj+mtl будет загружена на сайт и должно получиться что-то подобное:

https://intera3d.com/d/v5/index.html?set=s17&p=5oHh5yLMMk

поэтому очень важно правильно сделать развертку, чтобы материалы нормально ложились

и разбить модель на 7 элементов:

1. носок

2. основа

3. шнурки (оба шнурка это один элемент)

4. заклепки (все заклепки это один элемент)

5. подкладка (внутри обуви)

6. стелька

7. подошва

на одной из прикрепленных картинок, я показал эти элементы

пожалуйста названия элементов и названия файлов моделей называйте только английскими буквами без пробелов.

какая-то исключительная точность не нужна, как например, для производства деталей станков итд, но нужно постараться чтобы 3Д модель максимально была похожа на картинки, а также визуально в итоге смотрелась не хуже чем там модель по ссылке выше.

Также файл obj будет загружаться на компьютер клиенту, чтобы это было сравнительно быстро, он не должен весить больше чем 2 - 3 мегабайта. Если очень красиво прорисован, то пусть будет 4-5 мегабайта. Но больше нельзя, потому что клиенты просто не дождутся пока модель загрузится.

3Д модель в браузере будут крутить со всех сторон, поэтому очень важно, чтобы она правильно смотрелась со всех сторон - была похожа на фотографии.

Предпочтение тем, кто готов работать поэтапно или по безопасной сделке.

Пишите сроки и цены.

Таких моделей будет очень много, поэтому ставьте сразу хорошие цены. Спасибо!