Здравствуйте!Нужен специалист по LMS MoodleНужно сделать форму с HTML редактором. Преподаватель будет в форму вносить текст, также, как например, при создании страницы или лекции. Далее преподаватель нажимает кнопку сохранить и данные записываются в отдельную ...
- Базы данныхнет заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте вот страничка https://int3d.store/1/v5_2/_adm/index.html?set=girl_divan&p=Uto2z2nfrndzowyd она работает так: 1. пользователь авторизуется через vk или fb 2. пользователь щелкает на 3Д элементе 3. слева показывается список библиотек материалов ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте есть такой ИМ: intera3d.com/wstore/ его нужно доделать и перенести на домен клиента. Вот что нужно сделать или объяснить как это сделать: 1. Какой размер картинки должен быть, когда мы заливаем картинку ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте нужно срочно сделать 3Д модель обуви по фотографиям рендерить не нужно, 3Д картинки обуви не нужны нужна просто 3Д модель в форматах 3DsMax или Blender (это нам нужно если потом ее ...3D-графика9 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте Нужна мобильная верстка мини сайта (лендинг + 1 или 2 странички). Обязательно протестировать на iphone и ipad, поэтому очень важно, чтобы у вас были эти устройства. И на андроиде, конечно же, тоже. ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Вот страница: https://intera3d.com/n/v/index.html?set=sabotage нужно исправить ее дизайн в соответствии с прикрепленными картинками. Картинки иконок все уже сделаны. Программировать ничего не нужно, нужно только чтобы были правильные размеры иконок, как написано на картинке ...Баннеры3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Всем привет! Нужно сверстать одну страницу, есть дизайн (в adobe illustrator) + картинки Обязательно: bootstrap, мобильная верстка, должно идеально отображаться на мобильных устройствах Пожалуйста, пишите сразу цену ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
Здравствуйте, Разработан функционал для интернет магазина. Теперь хотим найти человека или компанию которые придали бы интернет магазину индивидуальность и сделали все необходимое, чтобы интернет магазин отлично выглядел в глазах ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт12 лет назад