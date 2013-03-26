rk48

Руслан rk48

 
51 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Нужен специалист по LMS Moodle

    Здравствуйте!Нужен специалист по LMS MoodleНужно сделать форму с HTML редактором. Преподаватель будет в форму вносить текст, также, как например, при создании страницы или лекции.   Далее преподаватель нажимает кнопку сохранить и данные записываются в отдельную ...

    HTML
    Базы данныхнет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Верстка одной страницы

    Здравствуйте  вот страничка https://int3d.store/1/v5_2/_adm/index.html?set=girl_divan&amp;p=Uto2z2nfrndzowyd она работает так:  1. пользователь авторизуется через vk или fb  2. пользователь щелкает на 3Д элементе  3. слева показывается список библиотек материалов  ...

    AJAXBootstrapjQuery
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужен профи по Wordpress

    Здравствуйте  есть такой ИМ: intera3d.com/wstore/ его нужно доделать и перенести на домен клиента.  Вот что нужно сделать или объяснить как это сделать:  1. Какой размер картинки должен быть, когда мы заливаем картинку ...

    OpencartWordPress
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужно срочно сделать 3Д модель обуви

    Здравствуйте нужно срочно сделать 3Д модель обуви по фотографиям рендерить не нужно, 3Д картинки обуви не нужны нужна просто 3Д модель в форматах 3DsMax или Blender (это нам нужно если потом ее ...

    Blender
    3D-графика9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка мини сайта. Обязательно тестировать на iphone

    Здравствуйте  Нужна мобильная верстка мини сайта (лендинг + 1 или 2 странички). Обязательно протестировать на iphone и ipad, поэтому очень важно, чтобы у вас были эти устройства. И на андроиде, конечно же, тоже.  ...

    AndroidCSSHTMLJavaScriptOpencart
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Исправить дизайн страницы

    Вот страница: https://intera3d.com/n/v/index.html?set=sabotage нужно исправить ее дизайн в соответствии с прикрепленными картинками.  Картинки иконок все уже сделаны. Программировать ничего не нужно, нужно только чтобы были правильные размеры иконок, как написано на картинке ...

    Баннеры3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сверстать одну страницу, есть дизайн (в adobe illustrator)

    Всем привет!  Нужно сверстать одну страницу, есть дизайн (в adobe illustrator) + картинки  Обязательно:  bootstrap, мобильная верстка, должно идеально отображаться на мобильных устройствах  Пожалуйста, пишите сразу цену ...

    Bootstrap
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нужна верстка для интернет-магазина

    Здравствуйте, Разработан функционал для интернет магазина. Теперь хотим найти человека или компанию которые придали бы интернет магазину индивидуальность и сделали все необходимое, чтобы интернет магазин отлично выглядел в глазах ...

    CSSHTMLJavaScriptjQuery
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

Yacovets
28 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Сверстать одну страницу, есть дизайн (в adobe illustrator)
Bootstrap
Рекомендую данного заказчика! Задача была поставлена чётко, оплата в срок!
Все было сделано на самом высшем уровне. Спасибо!
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