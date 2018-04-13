Верстка мини сайта. Обязательно тестировать на iphone

Требуется верстка страницы UNDER CONSTRUCTION. 1. Фиксированная верстка, пиксель в пиксель 2. Подключить MAILCHIMP для подписки 3. Красивы таймер обратного отсчета.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте
Нужна мобильная верстка мини сайта (лендинг + 1 или 2 странички). Обязательно протестировать на iphone и ipad, поэтому очень важно, чтобы у вас были эти устройства. И на андроиде, конечно же, тоже.
Нужно сделать лендинг для обувной компании. По дизайну особых требований нет, главное чтобы было красиво.
Как обычно должно быть место для описания компании, фотографий, отзывов, контактов.
Я скачал несколько шаблонов с themeforest можно сделать лендинг на их основе или может у вас есть что-то готовое. Неважно.
Также на лендинге нужно предусмотреть несколько фото обуви, при нажатии на которые будет открываться страница. Это будет как бы карточка товара в интернет магазине. Но без самого интернет магазина.
С другой стороны если это на базе интернет магазина сделать, это конечно, вообще было бы супер. Или хотя бы для начала сделать каталог товаров на базе например CMS Opencart. Чтобы данные товаров вводить через админку, а не писать прямо в html. Ну это в идеале. А по минимуму, можно просто лендинг.
Далее, на этой страничке (карточка товара) нужно будет сделать место для описания товара (обуви), цены, набора фотографий и предусмотреть место для iframe.
В iframe будет открываться похожая страница: https://intera3d.com/d/v5/index.html?set=s17
причем вот этот код s17 нужно передавать из адресной строки карточки товара. Ну это легко.
Далее на этой страничке с 3Д моделью есть кнопка "галочка" или "подтвердить дизайн", при нажатии на нее открывается модальное окно с ссылкой на новый дизайн. Причем ссылка сразу формируется. Так не надо. Надо просто открывать модальное окно с полями:
1. ФИО
2. email
3. телефон
4. примечание к заказу
и кнопка отправить заказ. Вот только при нажатии на эту кнопку должна формироваться ссылка на новый дизайн. Как она формируется там можно будет посмотреть в исходниках. Ее саму менять не надо, просто вызывать не при нажатии на галочку, а при нажатии на кнопку отправить заказ.
И вся эта инфа должна уходить на определенный адрес. Всё!
Очень важные 2 момента:
1. по предоплате не работаю. Уже достаточно денег потерял. Больше неохота. Только БС или поэтапно. Но лучше БС, проценты оплачу сам.
2. по 3Д вам ничего не придется программировать, вникать в это не нужно, это мы сами сделаем.
От вас только красивый лендинг, мобильная верстка на всех устройствах, плюс немного php для отправки письма.
Хотя вот еще одна задачка есть: там на 3Д страничке много лишнего, куча лишнего css, js (не относящегося к 3Д), просто верстку разные люди делали и оставляли за собой мусор. Надо все это почистить насколько возможно.
Кажется все описал.
Пишите сроки и цены.
Спасибо!
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