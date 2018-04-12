Верстка и натяжка готового дизайна сайта.

Необходима верста и натяжка на движок (WordPress) готово дизайна сайта. Желательно, что бы программированием и версткой занимались два разных человека каждый профессионал в своей области. Готовый работающий сайт должен быть 1 в 1 как дизайн проверяю все строго.

На сайте будет порядка 20 страниц по услугам. На некоторых услугах будут представлены примеры работ от 8 до 140 примерно выполненных виде картинки и описания (цены) с возможностью перехода на страницу товара.

На странице товара будут фото товара от 1 до 4 с возможностью их зуммировать или как то по-другому увеличить. Корзины ТОВАРОВ НЕ БУДЕТ ЭТО НЕ ИНТЕРЕНТ МАГАЗИН. Будет только форма обратной связи для отправки своих контактов.

Скорей еще будет раздел блог с различными разделами (пустой)

- На сайте не должно быть битых ссылок в том числе закрытых от индексации.

- Сайт должен быть в зеленой зоне загрузки для ПК, планшета и телефон

-Адаптирован под все моб. Устройства. Будет 3 варианта дизайна.

-Должна быть простая возможность создавать шаблонные страницы и формировать новые страницы в блоге

-Правильная пагинация всех страниц.

Более четкое тз смогу представить после выбора исполнителя. В том числе будет тз по сео

Стоимость работы примерно 25.000, так же готов выслушать ваши предложения.

В ответах прошу прикладывать – РЕАЛЬНО ВАШИ РАБОТЫ . и УКАЗЫВАТЬ, ЧТО КОНКРЕТНО ВЫ ДЕЛАЛИ (ВЕРСТКА/НАТЯЖКА)