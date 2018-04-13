Требуется адаптировать магазин под мобильные устройства

Нужен лендинг в нише детские товары с адаптацией под мобильные устройства, очень быстро (за 1-2 дня буквально). Приоритет тем, кто уже сталкивался с данным дизайном. Пожалуйста, прикрепляйте примеры работ к предложениям. Спасибо)) Подробности обсудим, ищу для ...