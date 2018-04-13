Требуется адаптировать магазин под мобильные устройства

HTML-версткаЗавершен7 заявок186 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

store.mnt.ru требуется адаптировать магазин под мобильные устройства

Бюджет 3000 рублей!

6 лет назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
Выбранный исполнитель
tanya210392
Татьяна 
31 годУкраина
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад
$45
1 день
Рекомендую Татьяну как ответственного, надёжного исполнителя. Всё сделано в срок и согласно ТЗ. Приятное, вежливое общение. Однозначно буду обращаться и в дальнейшем. Спасибо за работу! Спасибо за отличную работу. Продолжим сотрудничать.
Всё прошло на высшем уровне - оплата в полном объёме, без задержек. Приятное, вежливое общение, обратная связь - на высоте. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
  • Похожие заказы

  • Верстка внутренних сайта

    $250

    Нужно адаптивно сверстать внутренние страницы сайта по макетам (приложу отдельно)  и внести правки в уже сверстанную главную. При верстке нужно учитывать требования во вложении и дальнейшую мультиязычность сайта. Различные текстовые блоки должны без особенных проблем вмещать ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Адаптивная верстка и натяжка на Drupal 8

    Здравствуйте. Необходима адаптивная верстка дизайна и натяжка сайта на CMS Drupal 8.  Превью всех страниц – https://yadi.sk/d/RJRk51Yh3U5LEK Корректное отображение сайта на любом устройстве (все основные устройства и все популярные браузеры актуальных версий), чтобы ничего не разъезжалось.   Быстрая загрузка сайта.   Предпочтительная ...

    Drupal
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработка сайта. программист/верстальщик с опытом работы с UMI.CSM .

    Необходимо сделать корректировку сайта www.lookina.ru1. У каждой страницы должен быть конкретный адрес URL.2. Необходимо добавить ЛОГОТИП3. На главную странцу необходимо добавить группу "МАГАЗИН"4. В группе "МАГАЗИН" необходимо сделать подгруппы "подарок", "фотокнига" , "печать картины"5. В ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сверстать страницу без натяжки

    Необходимо сверстать одну страницу на HTML без натяжки на движок с адаптивностью. Есть макет в PSD в трёх вариантах (планшет, смартфон, компьютер).

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Требуется программист

    $398

    В нашей команде открыта вакансия программиста. Мы занимаемся информационными сайтами и небольшими сервисами. Наш будущий коллега должен помогать нам делать отличные проекты, а именно брать на себя техническую составляющую. Есть задачи как по верстке (минимально), ...

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Необходимо сверстать лендинг

    Нужен лендинг в нише детские товары с адаптацией под мобильные устройства, очень быстро (за 1-2 дня буквально). Приоритет тем, кто уже сталкивался с данным дизайном. Пожалуйста, прикрепляйте примеры работ к предложениям. Спасибо)) Подробности обсудим, ищу для ...

    HTML-верстка22 заявки
    Закрыт
    6 лет назад