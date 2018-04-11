Необходимо сверстать одну страницу на HTML без натяжки на движок с адаптивностью. Есть макет в PSD в трёх вариантах (планшет, смартфон, компьютер).
Доработка сайта. программист/верстальщик с опытом работы с UMI.CSM .
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать корректировку сайта www.lookina.ru1. У каждой страницы должен быть конкретный адрес URL.2. Необходимо добавить ЛОГОТИП3. На главную странцу необходимо добавить группу "МАГАЗИН"4. В группе "МАГАЗИН" необходимо сделать подгруппы "подарок", "фотокнига" , "печать картины"5. В группе "Галерея" необходимо сделать рамки для разных подгрупп галерей.6. В каждой подгруппе галерей надо сделать адаптивный виджет в стиле Pinterest. Что бы фотографии были каскадом горизонтальные и вертикальные подстраивались самостоятельно по размеру.7. В низу каждой подгруппы галереи необходимо сделать "рекомендованные категории" 3 категории. "Цены на ...." , "Блог", "Магазин" Пример http://www.foto-fox.ru/semejnyj-fotograf8. Добавить раздел внизу каждой страницы "отзывы", 9. Добавить на каждой странице "подвал" .10. Добавить страницу с квиз - опрос11. Добавить кнопку в разделе Фотосессии "забронировать фотосессию"12. В разделе Блог "Подписаться на обновления блога"13. добавить страницу "О конфиденциальности"14. добавит страницу "О неразглашении информации"15. Добавить "Страницу 404"16. Защищенный протокол https17. Хлебные крошки18. Сделать файл Robots.txt19. Настройка sitemap.xml (карта сайта)20. Сделать Favicon и разместить её.Будут небольшие дополнения.
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