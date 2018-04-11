Доработка сайта. программист/верстальщик с опытом работы с UMI.CSM .

HTML-версткаЗакрыт2 заявки167 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо сделать корректировку сайта www.lookina.ru1. У каждой страницы должен быть конкретный адрес URL.2. Необходимо добавить ЛОГОТИП3. На главную странцу необходимо добавить группу "МАГАЗИН"4. В группе "МАГАЗИН" необходимо сделать подгруппы "подарок", "фотокнига" , "печать картины"5. В группе "Галерея" необходимо сделать рамки для разных подгрупп галерей.6. В каждой подгруппе галерей надо сделать адаптивный виджет в стиле Pinterest. Что бы фотографии были каскадом горизонтальные и вертикальные подстраивались самостоятельно по размеру.7. В низу каждой подгруппы галереи необходимо сделать "рекомендованные категории" 3 категории. "Цены на ...." , "Блог", "Магазин" Пример http://www.foto-fox.ru/semejnyj-fotograf8. Добавить раздел внизу каждой страницы "отзывы", 9. Добавить на каждой странице "подвал" .10. Добавить страницу с квиз - опрос11. Добавить кнопку в разделе Фотосессии "забронировать фотосессию"12. В разделе Блог "Подписаться на обновления блога"13. добавить страницу "О конфиденциальности"14. добавит страницу "О неразглашении информации"15. Добавить "Страницу 404"16. Защищенный протокол https17. Хлебные крошки18. Сделать файл Robots.txt19. Настройка sitemap.xml (карта сайта)20. Сделать Favicon и разместить её.Будут небольшие дополнения.

6 лет назад
malusha18
36 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Сверстать страницу без натяжки

    Необходимо сверстать одну страницу на HTML без натяжки на движок с адаптивностью. Есть макет в PSD в трёх вариантах (планшет, смартфон, компьютер).

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Требуется программист

    $398

    В нашей команде открыта вакансия программиста. Мы занимаемся информационными сайтами и небольшими сервисами. Наш будущий коллега должен помогать нам делать отличные проекты, а именно брать на себя техническую составляющую. Есть задачи как по верстке (минимально), ...

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Необходимо сверстать лендинг

    Нужен лендинг в нише детские товары с адаптацией под мобильные устройства, очень быстро (за 1-2 дня буквально). Приоритет тем, кто уже сталкивался с данным дизайном. Пожалуйста, прикрепляйте примеры работ к предложениям. Спасибо)) Подробности обсудим, ищу для ...

    HTML-верстка22 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка сайта

    $150

    Здравствуйте.  6 страниц сайта нужно сверстать и залить на хост настроив https. Обязательно на движок WP. Срок до пятницы. Связь только телеграмм. Без предоплаты. Те кто сомневается во мне смотри мой стаж тут и кол-во отзывов.

    Верстка сайта
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Верстка проекта с натяжкой на ангуляр 2+

    Необходимо выполнить верстку проекта, а так же интегрировать ее с Angular 2+ мобильной версии сайта, цену прошу писать при работе за месяц, скорее всего проект будет выполняться более 1го месяца в целом и хотелось бы ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад