Верстка сайта

Требуется верстальщик для правки шаблона, верстки форм
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Здравствуйте.
6 страниц сайта нужно сверстать и залить на хост настроив https. Обязательно на движок WP.
Срок до пятницы.
Связь только телеграмм.
Без предоплаты. Те кто сомневается во мне смотри мой стаж тут и кол-во отзывов.
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