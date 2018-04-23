Верстка сайта

$150
HTML-версткаЗавершен8 заявок349 просмотров
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Здравствуйте. 

6 страниц сайта нужно сверстать и залить на хост настроив https. Обязательно на движок WP.

Срок до пятницы.

Связь только телеграмм.

Без предоплаты. Те кто сомневается во мне смотри мой стаж тут и кол-во отзывов. 

Верстка сайта
6 лет назад
barone
Вилен 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
danil_tse
28 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$50
3 дня
Отличный специалист. Рекомендую!
Четкое тз, хорошая коммуникация, быстрая оплата. Рекомендую к сотрудничеству.