Разработка сайтов "под ключ", верстка.

Здравствуйте, меня зовут Данил, и я Front-end разработчик. Занимаюсь своим любимым делом и делаю это на высоком уровне. Мои проекты - моя визитная карточка, и ее пополнение качественными работами для меня важная задача.

Все мои работы вы можете посмотреть на сайте: dan-tsesarenko.quasarlab.pro

Знаю технологии:

HTML5/CSS3

JavaScript/JQuery

Адаптиваная/кроссбраузерная/мобильная верстка

Написание стилей по методологии БЭМ

Wordpress

PHP

Pixel perfect

LESS/SASS/SCSS

Bootstrap3/4

Nunjunks

GIT/Gulp

Photoshop/Illustrator/Zeplin/Avocode

Telegram: @quasarlab

@quasarlab Skype: den0mit

den0mit Viber/WhatsApp: +380994094713