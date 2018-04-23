Разработка сайтов "под ключ", верстка.
Здравствуйте, меня зовут Данил, и я Front-end разработчик. Занимаюсь своим любимым делом и делаю это на высоком уровне. Мои проекты - моя визитная карточка, и ее пополнение качественными работами для меня важная задача.
Все мои работы вы можете посмотреть на сайте: dan-tsesarenko.quasarlab.pro
Знаю технологии:
- HTML5/CSS3
- JavaScript/JQuery
- Адаптиваная/кроссбраузерная/мобильная верстка
- Написание стилей по методологии БЭМ
- Wordpress
- PHP
- Pixel perfect
- LESS/SASS/SCSS
- Bootstrap3/4
- Nunjunks
- GIT/Gulp
- Photoshop/Illustrator/Zeplin/Avocode
- Telegram: @quasarlab
- Skype: den0mit
- Viber/WhatsApp: +380994094713
- Карта ПриватБанк
- Payoneer
- Webmoney
- QIWI
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$50
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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Портфолио
- APD130 просмотров
- Crypto156 просмотров
- Earth Renew149 просмотров
- Верстка и дизайн инженерного портала utverdil.ru170 просмотров
- Сайт канадской компании busys.ca115 просмотров
- Верстка главной страницы и внутренних лендингов145 просмотров
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
5 лет назад
Работа выполнена качественно и в срок. Уже через сутки после начала работ мы получили 3 варианта дизайна, один из которых был быстро доработан. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Быстро сделали лендинг, получили фитбек и оплату. Рекомендую к сотрудничеству.
$100
10 баллов
6 лет назад
Был создан качественный проект по предоставленным мной ТЗ, учтены все нюансы и пожелания. Рекомендую данного исполнителя!
Ответный отзыв
Алексей из тех заказчиков которые знают чего хотят. Подробное тз, хорошая коммуникация, адекватная оценка бюджета и сроков. Сотрудничеством доволен, с радостью продолжим работать с вами дальше.
$50
10 баллов
6 лет назад
Отличный специалист. Рекомендую!
Ответный отзыв
Четкое тз, хорошая коммуникация, быстрая оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
HTML-верстка
1 отзыв
$10/час
от $200от 7 дней
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