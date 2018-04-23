danil_tse

Данил Цесаренко danil_tse

 
28 летУкраина/Одесса
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Разработка сайтов "под ключ", верстка.

Здравствуйте, меня зовут Данил, и я Front-end разработчик. Занимаюсь своим любимым делом и делаю это на высоком уровне. Мои проекты - моя визитная карточка, и ее пополнение качественными работами для меня важная задача.

Все мои работы вы можете посмотреть на сайте: dan-tsesarenko.quasarlab.pro

 

Знаю технологии:

  • HTML5/CSS3
  • JavaScript/JQuery
  • Адаптиваная/кроссбраузерная/мобильная верстка
  • Написание стилей по методологии БЭМ
  • Wordpress
  • PHP
  • Pixel perfect
  • LESS/SASS/SCSS
  • Bootstrap3/4
  • Nunjunks
  • GIT/Gulp
  • Photoshop/Illustrator/Zeplin/Avocode
Контактные данные:

  • Telegram: @quasarlab
  • Skype: den0mit
  • Viber/WhatsApp: +380994094713
Возможные способы оплаты:

  • Карта ПриватБанк
  • Payoneer
  • Webmoney
  • QIWI
PHPJavascriptWordPressHTMLjQueryIllustratorSCSSSASSGulpPhotoshopGit
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$50
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Отзывы заказчиков
yurkspb
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Сделать лэндинг
Работа выполнена качественно и в срок. Уже через сутки после начала работ мы получили 3 варианта дизайна, один из которых был быстро доработан. Рекомендую к сотрудничеству!
Быстро сделали лендинг, получили фитбек и оплату. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Em1n
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Создать информационный сайт про алкоголизм
Был создан качественный проект по предоставленным мной ТЗ, учтены все нюансы и пожелания. Рекомендую данного исполнителя!
Алексей из тех заказчиков которые знают чего хотят. Подробное тз, хорошая коммуникация, адекватная оценка бюджета и сроков. Сотрудничеством доволен, с радостью продолжим работать с вами дальше.
Ответный отзыв
barone
Вилен 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Верстка сайта
Отличный специалист. Рекомендую!
Четкое тз, хорошая коммуникация, быстрая оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
HTML-верстка
1 отзыв
$10/час
от $200от 7 дней
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