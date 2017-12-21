yurkspb

Андрей yurkspb

 
45 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

danil_tse
29 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Сделать лэндинг
Быстро сделали лендинг, получили фитбек и оплату. Рекомендую к сотрудничеству.
Работа выполнена качественно и в срок. Уже через сутки после начала работ мы получили 3 варианта дизайна, один из которых был быстро доработан. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Eugene1345
Евгений 
26 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$180
10 баллов
7 лет назад
Сделать лэндинг
Андрей хороший заказчик , всегда был на связи и заранее дал подготовленное тз , по оплате никаких трудностей не возникло. Всем советую.
С Евгением было очень приятно работать - все в срок, все пожелания учтены. На вопросы отвечает очень оперативно.
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AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$8
10 баллов
7 лет назад
Настроить на сайте 301 редирект (файл htaccess)
Рекомендую Андрея к сотрудничеству. Все прошло отлично!
Алексей сделал все очень четко и в срок. Рекомендую!
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Mangust79
46 лет
13 лет в сервисе
Была
4 дня назад
$25
10 баллов
9 лет назад
Распознать текст из 3 брошюр, сверстать в Word близко к оригиналу
Коммуникабельный приятный заказчик, более чем понятное ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую и надеюсь на сотрудничество в дальнейшем.
Татьяна сделала все быстро (даже быстрее заявленного) и качественно. Спасибо!
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wvarious
45 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Вставить на сайт форму для отправки писем на email, изменить страницу
Joomla
Отличное ТЗ, своевременная оплата. Отличный заказчик рекомендую
Николай все сделал быстро и качественно. Рекомендую
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