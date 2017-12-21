1) Есть сайт на битриксе, нужно проставить цели в метрике (кабинет есть), связанные с заполнением разных форм (4 вида форм) 2) Нужно поставить Метрику на лэндинг и также проставить цели.
- Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $20
Сайт на битрикс (www.nordspb.ru) 1) В футере есть форма - "Получить больше информации". В ней нужно отредактировать названия отраслей 2) Нужно упростить капчу на странице оформления заказа. Сейчас предлагается ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
День добрый! Необходимо настроить контекстную рекламу в Гугл (в Яндексе уже есть). Тематика - смеси для мягкого мороженого, вафель, горячего шоколада, граниты. Реклама будет вести либо на общий сайт http://www.nordspb.ru/sukhie-smesi-horeca/, либо - ...Контекстная реклама15 заявокЗакрыт7 лет назад
- $150
Желательно с админкой, чтобы можно было редактировать тексты / картинки. Рассматриваем только кандидатов с соответствующим портфолио и отзывами.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $15
Дано: есть каталог в индизайне (24 полосы). Нужно добавить в него 2-3 полосы с новыми товарами. Все материалы для вставки (текст + картинки) имеются. Каталог: https://yadi.sk/i/gPckUKQd3W42fAВерстка полиграфии14 заявокЗакрыт7 лет назад
Сделать лэндинг по мягкому мороженому (основной сайт - http://www.nordspb.ru/sukhie-smesi-horeca/dlya-morozhenogo-premium/) Ориентировочно то, что хочется увидеть (аналоги) - http://morozhenoye.com/ Бюджет небольшой. Тексты напишем сами. Ждем предложений, желательно с примерами из ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день. Планируем создать группу вконтакте и чуть-чуть вложиться в ее первоначальную раскрутку. Наша компания занимается сухими смесями для для HoReCa: мороженого, коктейлей, вафлей – www.nordspb.ru Есть и еще направления (ингредиенты ...Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт7 лет назад
Дано - свежий сайт на Битрикс24 - nordspb . ru На сайте 4 веб-формы - обратный звонок - получить больше информации (в футере) - заказ товара - заказ образца ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Обновляем сайт, меняется система url, поэтому нужно настроить 301 редирект. Есть файл excel с 2 колонками - старый адрес url и новый. Всего около 500 строк. Нужно сделать файл 301 редиректа, который потом ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Дано: разрабатывается интернет-магазин b2b, по смесям для мягкого мороженого, коктейлей, вафель, замороженных йогуртов. Сам продукт продается в п/э пакетах, и эта упаковка не особо подходит для сайта. Соответственно, нужно нарисовать красивые картинки для ...Иллюстрации и Рисунки14 заявокЗакрыт8 лет назад
Дано: есть сайт www.alliancekosmetik.ru с адаптивным дизайном мобильной версии, которая 1) за несколько лет морально устарела и 2) содержит ошибки Хотим ее облагородить - сделать более красивой и понятной для пользователей. Требования: ...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно сделать шаблон для емейл-рассылок через специальный сервис (Mailchimp). Рассматриваем фрилансеров только с портфолио в данной сфере.Баннеры5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $25
Задача простая - распознать текст и сверстать в формате Word. Что важно: - весь текст четко распознать и проверить - сохранить таблицы Что не важно: - ...Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $20
Есть сайт на joomla. www.onmacabim-israel.ru Задача - прикрутить на страницу регистрации (http://www.onmacabim-israel.ru/shop/user/default.html) отдельную форму для частных лиц. Существующая форма - для профессионалов (ее оставляем). Новая форма: несколько полей, часть обязательные, ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $15
Имеется каталог в Indesign - см. вложенный файл. В него нужно вставить 1 разворот с новой продукцией - описание серии и 4 средств. Все картинки и текст, к-ые нужно вставить, имеются. И соответственно, ...Верстка полиграфии12 заявокЗакрыт9 лет назад
ТЗ - нарисовать иконки к разделам на главной странице каталога: alliancekosmetik.ru/catalog.php (воск, шугаринг, краска для бровей итп.) То есть 15 иконок. Примерная стилистика: как тут: http://www.epilshop.ru/ Подробное ТЗ вышлю на почту.Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен9 лет назад
Долгое время работали на Вамшопе, решились перенести сайт на Битрикс, версия "Малый Бизнес". Ищем программиста, который сможет грамотно все сделать. ТЗ во вложенном файле. По срокам - в ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $20
Распознать 12 страниц текста https://yadi.sk/d/tWnJTnT4kQrjJ и сохранить в Word с сохранением форматирования, таблиц итп.Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $15
Цель - нарисовать открытку-приглашение на день рождения. Тема дня рождения - принцессная. Принцесса должна быть мультяшной-забавной (например, в стиле "принцесса была прекрасная, погода была ужасная"), с лицом конкретной девочки ...Верстка полиграфии8 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно сделать мобильную версию сайта, похожую на www.smartbuy.ru. Адрес нынешнего сайта - http://test1.160.by Рассмотрим заявки только от людей с опытом и положительными отзывами.HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад