Настроить контекстную рекламу в Google Adwords

День добрый!

Необходимо настроить контекстную рекламу в Гугл (в Яндексе уже есть).

Тематика - смеси для мягкого мороженого, вафель, горячего шоколада, граниты.

Реклама будет вести либо на общий сайт http://www.nordspb.ru/sukhie-smesi-horeca/, либо - по мягкому мороженому - на лэндинг.

Т.к. есть и Яндекс-директ, то нужно настроить аналитику так, чтобы было видно, с какой поисковой системы в итоге клиент присылает нам запрос.

Рассматриваю заявки только от фрилансеров с отзывами и опытом аналогичной работы.