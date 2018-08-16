Требуется настроить рекламу тренингов в Yandex,Google,Vk.

Благодарен Светлане за конкретные действия по настройке РК в Директе и Гугле. Рекламу запустили согласно нашему ТЗ: согласовали ключевые слова и имиджи. Затем мы решили взять несколько месяцев поддержки Светланы для того, чтобы полностью понять, как это работает, поскольку не являемся профессионалами в этой области и способна разъяснять для нас все нюансы понятными словами. Про качество работы - в контексте эффективности - пока не могу оценить, поскольку данные требуют анализа, но субъективно провалов или просчетов не встретили.