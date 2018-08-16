Необходима разовая консультация специалиста высокого уровня в Яндекс Директ. Регион Минск.
Требуется настроить рекламу тренингов в Yandex,Google,Vk.
Требуется настроить рекламу тренингов (программы обучения по управлению ценообразованием) с разными таргетингами в Yandex,Google,Vk.
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