Требуется настроить рекламу тренингов в Yandex,Google,Vk.

$258
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен12 заявок229 просмотров

Требуется настроить рекламу тренингов (программы обучения по управлению ценообразованием) с разными таргетингами в Yandex,Google,Vk. 

7 лет назад
kernie
Никита 
41 год
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Svetlana_Leb
Светлана 
35 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад
$248
7 дней
Благодарен Светлане за конкретные действия по настройке РК в Директе и Гугле. Рекламу запустили согласно нашему ТЗ: согласовали ключевые слова и имиджи. Затем мы решили взять несколько месяцев поддержки Светланы для того, чтобы полностью понять, как это работает, поскольку не являемся профессионалами в этой области и способна разъяснять для нас все нюансы понятными словами. Про качество работы - в контексте эффективности - пока не могу оценить, поскольку данные требуют анализа, но субъективно провалов или просчетов не встретили.
Задача поставлена четко, подробно и понятно. Оплата в срок, всегда на связи. Рекомендую

Заявки фрилансеров

Svetlana_Leb
Светлана 
35 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад