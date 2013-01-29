После размещения заказа видел много откликов дизайнеров с длинными портфолио, но в основном безвкусица. С Анастасией было все четко и по делу: нам нарисовали логотипы по входящим критериям, из предложенного выбрали то что понравилось. На мой взгляд, Анастасия - это представитель категории "типичного профессионала высокой категории", - спокойно тихо все сделала, вопросов задала ровно столько, сколько нужно. При этом цены Анастасия предложила ровно такие, какие должны быть на такой тип работ (на мой взгляд).