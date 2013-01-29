Добрый день всем уважаемым участникам. Нам требуется сделать логотип на основе имеющегося. Есть наработки по логотипу и по тому, как мы его хотим видеть. Требуется эти наработки обняшить ...
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен4 года назад
Добрый вечер всем. Требуется оценить стоимость и создать интерфейс для управления скриптом по обработке видео и затем разработать этот интерфейс и прикрутить логику работы скрипта. Сам скрипт готов. _прошу прощения за ...Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт5 лет назад
- $100
Добрый вечер всем. Требуется написать следующий скрипт для mac терминала (может немного отличаться синтаксис от unix bash, просьба проверить перед сдачей) _прошу прощение за форматирование, форма заявки на сайте затерла почти ...Системное программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $258
Требуется настроить рекламу тренингов (программы обучения по управлению ценообразованием) с разными таргетингами в Yandex,Google,Vk.Контекстная реклама1 исполнительЗавершен7 лет назад
Всем доброго дня! Нужно спарсить следующие интернет-магазины часть 1: http://www.esprit.de (немецкий) http://www.esprit.pl (польский) http://www.zara.com/de/ (немецкий) http://www.zara.com/pl/ (польский) http://www.hm.com/de/ (немецкий) http://www2.hm.com/pl_pl/index.html (польский) ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Доброго дня, уважаемые участники! Задача: написать парсер tmall.com на python (менее предпочтительно - php), спарсить своим кодом и передать результат парсинга и исходные коды. Спецификация к файлу с данными будет готова ...Базы данных6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $2500
Всем привет! Объявляется конкурс на выполнение работ по продвижению ресурса. От заинтересованных исполнителей ожидаю комментариев по стоимости и структуре продвижения (описано в ТЗ) Если вы не имеете опыта ...Контекстная реклама4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $250
Добрый день! Прилагаю бриф на создание SWF + GIF анимации. Идея в файле, если предложите что-то более захватывающее или обыграете идею (присылайте ссылки на аналоги с вашим видением, причем желательно где ...Анимация4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Как выглядит: - имеет каскадную структуру, которая описана в презентации - 2 варианта оформления, пользователь выбирает оформление при 1м запуске и далее в настройках - потребуется разработка ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $250
Всем доброе время! нужно написать небольшое приложение, которое будет логиниться и ходить по друзьям, всем ставить пятерки и лайки ('класс'). в идеале имитировать человека - разные user agent, если они там применимы, ...Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $500
Добрый день! Вероятно задача странная, но попробую -) Нужно провести несколько встреч в течение 2х недель (Москва), и ввести меня в практический курс дела по направлению SEO и ...Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Всем добрый день, спасибо что интересуетесь проектом. Дано: 2 файла. 1 файл с ~4000 записями, 2й файл с ~350 записями. каждая запись — это название товара. эти 2 файла по товарам пересекаются ...Базы данных2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Добрый день! Спасибо за интерес к этому проекту. Нужно разработать продукт определения лица по базе фотографий с лицами. что должен уметь: 1. из статичной картинки должен ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт12 лет назад