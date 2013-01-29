kernie

Никита kernie

 
41 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Сделать логотип на основе имеющегося

    Добрый день всем уважаемым участникам.  Нам требуется сделать логотип на основе имеющегося. Есть наработки по логотипу и по тому, как мы его хотим видеть. Требуется эти наработки обняшить ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Создать интерфейс вокруг работающего скрипта по обработке видео

    Добрый вечер всем.  Требуется оценить стоимость и создать интерфейс для управления скриптом по обработке видео и затем разработать этот интерфейс и прикрутить логику работы скрипта. Сам скрипт готов. _прошу прощения за ...

    Django
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    5 лет назад

  • Требуется написать баш скрипт для mac терминала по обработке xlsx

    $100

    Добрый вечер всем.  Требуется написать следующий скрипт для mac терминала (может немного отличаться синтаксис от unix bash, просьба проверить перед сдачей) _прошу прощение за форматирование, форма заявки на сайте затерла почти ...

    Системное программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Спарить сайты, используя Python

    Всем доброго дня! Нужно спарсить следующие интернет-магазины часть 1: http://www.esprit.de (немецкий) http://www.esprit.pl (польский) http://www.zara.com/de/ (немецкий) http://www.zara.com/pl/ (польский) http://www.hm.com/de/ (немецкий) http://www2.hm.com/pl_pl/index.html (польский) ...

    Python
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Парсер tmall.com

    Доброго дня, уважаемые участники! Задача: написать парсер tmall.com на python (менее предпочтительно - php), спарсить своим кодом и передать результат парсинга и исходные коды. Спецификация к файлу с данными будет готова ...

    PHPPython
    Базы данных6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Продвижение проекта

    $2500

    Всем привет! Объявляется конкурс на выполнение работ по продвижению ресурса. От заинтересованных исполнителей ожидаю комментариев по стоимости и структуре продвижения (описано в ТЗ) Если вы не имеете опыта ...

    Контекстная реклама4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создать GIF (5 кадров) + SWF баннер

    $250

    Добрый день! Прилагаю бриф на создание SWF + GIF анимации. Идея в файле, если предложите что-то более захватывающее или обыграете идею (присылайте ссылки на аналоги с вашим видением, причем желательно где ...

    Анимация4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Приложение Apple iPhone

    Как выглядит: - имеет каскадную структуру, которая описана в презентации - 2 варианта оформления, пользователь выбирает оформление при 1м запуске и далее в настройках - потребуется разработка ...

    Android
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Небольшое api приложение для одноклассников

    $250

    Всем доброе время! нужно написать небольшое приложение, которое будет логиниться и ходить по друзьям, всем ставить пятерки и лайки ('класс'). в идеале имитировать человека - разные user agent, если они там применимы, ...

    Социальные сети (SMM и SMO)2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Распознавание лиц

    Добрый день! Спасибо за интерес к этому проекту. Нужно разработать продукт определения лица по базе фотографий с лицами. что должен уметь: 1. из статичной картинки должен ...

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

webdesignana
41 год
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
$15
10 баллов
4 года назад
Сделать логотип на основе имеющегося
Была предоставлена вся необходимая информация для выполнения задания, быстрая оплата, хорошая коммуникация. Рекомендую!
После размещения заказа видел много откликов дизайнеров с длинными портфолио, но в основном безвкусица. С Анастасией было все четко и по делу: нам нарисовали логотипы по входящим критериям, из предложенного выбрали то что понравилось. На мой взгляд, Анастасия - это представитель категории "типичного профессионала высокой категории", - спокойно тихо все сделала, вопросов задала ровно столько, сколько нужно. При этом цены Анастасия предложила ровно такие, какие должны быть на такой тип работ (на мой взгляд).
Ответный отзыв
Svetlana_Leb
Светлана 
35 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
$248
10 баллов
7 лет назад
Требуется настроить рекламу тренингов в Yandex,Google,Vk.
Задача поставлена четко, подробно и понятно. Оплата в срок, всегда на связи. Рекомендую
Благодарен Светлане за конкретные действия по настройке РК в Директе и Гугле. Рекламу запустили согласно нашему ТЗ: согласовали ключевые слова и имиджи. Затем мы решили взять несколько месяцев поддержки Светланы для того, чтобы полностью понять, как это работает, поскольку не являемся профессионалами в этой области и способна разъяснять для нас все нюансы понятными словами. Про качество работы - в контексте эффективности - пока не могу оценить, поскольку данные требуют анализа, но субъективно провалов или просчетов не встретили.
Ответный отзыв