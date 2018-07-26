Необходима разовая консультация специалиста высокого уровня в Яндекс Директ. Регион Минск.
Помощь в создании курса
Привет.
Ищу помощника для создания курсов по контекстной рекламе, продвижению сайта и рекламе в соц. сети.
Что ты будешь делать?
Помогать собирать контент для курса, оформлять презентации слайдов, писать сценарии.
Помощь в организации и проведении вебинаров.
Какие условия?
Твои 30% от всех продаж.
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