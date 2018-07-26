Помощь в создании курса

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт1 заявка130 просмотров

Привет.

Ищу помощника для создания курсов по контекстной рекламе, продвижению сайта и рекламе в соц. сети. 

Что ты будешь делать?

Помогать собирать контент для курса, оформлять презентации слайдов, писать сценарии.

Помощь в организации и проведении вебинаров. 

Какие условия? 

Твои 30% от всех продаж. 

7 лет назад
Awdeew88
Руслан 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров