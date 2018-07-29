Контекстная реклама

Ищу гуру контекста и не только. Настройка директ и авдордс нужна в ближайшие дни. Так же бонусом будет для исполнителя умение настроить таргетированную рекламу - именно качественную таргет рекламу, потому что настроить просто я и сам могу. Таргет будет вести на наш сайт (групп Вк не ведем)

Ниша продажа эксклюзивной дизайнерской мебели с высоким чеком. Важно поэтому привлечь клиента с высокой покупательской способность. Потому что средний чек 100-150 тыс рублей. Кто готов справится с такой задачей? Оплата только после того как сам проверю настройку рекламы. Если все устроит, то на оплату не поскупимся. Никаких

предоплат или оплаты поэтапно, только после выполнения заказа!!!

По настройке: меня не интересует количество ключей, меня интересует только их качество. Мне нужен только строго целевой трафик, сливать бюджеты не намерен! Жду адекватного и честного исполнителя, который заинтересован в

результате.