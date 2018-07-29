Контекстная реклама

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен1 заявка120 просмотров

Ищу гуру контекста и не только. Настройка директ и авдордс нужна в ближайшие дни. Так же бонусом будет для исполнителя умение настроить таргетированную рекламу - именно качественную таргет рекламу, потому что настроить просто я и сам могу. Таргет будет вести на наш сайт (групп Вк не ведем)

Ниша продажа эксклюзивной дизайнерской мебели с высоким чеком. Важно поэтому привлечь клиента с высокой покупательской способность. Потому что средний чек 100-150 тыс рублей. Кто готов справится с такой задачей? Оплата только после того как сам проверю настройку рекламы. Если все устроит, то на оплату не поскупимся. Никаких

предоплат или оплаты поэтапно, только после выполнения заказа!!!

По настройке: меня не интересует количество ключей, меня интересует только их качество. Мне нужен только строго целевой трафик, сливать бюджеты не намерен! Жду адекватного и честного исполнителя, который заинтересован в

результате.

7 лет назад
oleg58sokolov
Олег 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Aleksey1924
Алексей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
68 отзывов
7 лет назад
$600
2 дня
Прекрасный специалист в области контекстной рекламы. На него можно положиться. Для Алексея важен конечный результат работы, чтобы клиенты были довольны и получали клиентов. Я так говорю, потому что обращался к нему уже не в первый раз. Отзывчивый человек, всегда грамотно разъяснит все аспекты, причем все это понятным языком. Я заказывал рекламу в гугл и яндекс для узкой аудитории, качество запросов и настроек кампаний порадовало. Все супер. Рад, что в свое время обратился к нему, потому что теперь все вопросы рекламы в интернете буду решать только с ним. Знаю, что работа будет качественная.
Работаем с Олегом уже не первый раз, как обычно ставит задачу четко без воды. Платит во время. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Aleksey1924
Алексей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
68 отзывов
7 лет назад

  • Похожие заказы

  • Генерация лидов

    целевая аудитория - студенты учащиеся заграницей, эмигранты, работающие заграницей язык целевой аудитории: русский, английский, французский и немецкий гео: Австрия, Соединенные Штаты, Швеция, Нидерланды, Великобритания, Канада, Новая Зеландия, Италия, Испания, Чехия, Аргентина, Польша, ...

    Контекстная реклама8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Довести до ума РК Яндек Директ

    Здравствуйте. Нужен аудит рекламной компании в яндекс директе. Проанализировать ключивики. Добавить или убрать не нужные. На выходе должно быть: 1. Увеличение конверсии. 2. Уменьшение цены клика. Если ...

    Контекстная реклама12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Посадочная страница и реклама

    Есть магазин автозапчастей. Нужно сделать сайт-визитку. Прям буквально как визитка во вложении. Больше никаких элементов. Но чтобы с адаптацией на мобильные.  И нужно этот сайт раскрутить (настройка рекламы Гугл). Чтобы звонки пошли.

    Контекстная реклама12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Настройка рекламы в Гугл.

    Есть магазин автозапчастей. Нужно сделать сайт-визитку. Прям буквально как визитка во вложении. Больше никаких элементов. Но чтобы с адаптацией на мобильные.  И нужно этот сайт раскрутить (настройка рекламы Гугл). Чтобы звонки пошли.

    Контекстная реклама10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Настройка рекламы в GA

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста стоимость настройки рекламы в GA для сайта https://relaxbreeze.com Напишите пожалуйста отдельную стоимость составления семантического ядра и услуг по настройке.  Спасибо. Жду ответа.

    Контекстная реклама16 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Настройка Контекстной рекламы на партнерку.

    Требуется специалист по контекстной рекламе Задачи: Настроить рекламные компании и объявления для пуска трафика на партнерскую сеть Бинарных опционов. Тема сложная, поэтому выбираем только профессионала, новички не пишите.

    Контекстная реклама6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад