целевая аудитория - студенты учащиеся заграницей, эмигранты, работающие заграницей язык целевой аудитории: русский, английский, французский и немецкий гео: Австрия, Соединенные Штаты, Швеция, Нидерланды, Великобритания, Канада, Новая Зеландия, Италия, Испания, Чехия, Аргентина, Польша, ...
Контекстная реклама
Ищу гуру контекста и не только. Настройка директ и авдордс нужна в ближайшие дни. Так же бонусом будет для исполнителя умение настроить таргетированную рекламу - именно качественную таргет рекламу, потому что настроить просто я и сам могу. Таргет будет вести на наш сайт (групп Вк не ведем)
Ниша продажа эксклюзивной дизайнерской мебели с высоким чеком. Важно поэтому привлечь клиента с высокой покупательской способность. Потому что средний чек 100-150 тыс рублей. Кто готов справится с такой задачей? Оплата только после того как сам проверю настройку рекламы. Если все устроит, то на оплату не поскупимся. Никаких
предоплат или оплаты поэтапно, только после выполнения заказа!!!
По настройке: меня не интересует количество ключей, меня интересует только их качество. Мне нужен только строго целевой трафик, сливать бюджеты не намерен! Жду адекватного и честного исполнителя, который заинтересован в
результате.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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