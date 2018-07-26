целевая аудитория - студенты учащиеся заграницей, эмигранты, работающие заграницей язык целевой аудитории: русский, английский, французский и немецкий гео: Австрия, Соединенные Штаты, Швеция, Нидерланды, Великобритания, Канада, Новая Зеландия, Италия, Испания, Чехия, Аргентина, Польша, ...
Довести до ума РК Яндек Директ
Здравствуйте.
Нужен аудит рекламной компании в яндекс директе.
Проанализировать ключивики. Добавить или убрать не нужные.
На выходе должно быть:
1. Увеличение конверсии.
2. Уменьшение цены клика.
Если вы сделали 5-10 компаний, то эта задача не про вас т.к. конкуренция высокая. Нужен опытный специалист.
Жду от исполнителя хорошего портфолио, сертификации директа\адвордса, хороших
знаний и целенапраленности на результат работы! В отклике пишите как можно больше информации о себе.
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