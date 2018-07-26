Довести до ума РК Яндек Директ

Здравствуйте.

Нужен аудит рекламной компании в яндекс директе.

Проанализировать ключивики. Добавить или убрать не нужные.

На выходе должно быть:

1. Увеличение конверсии.

2. Уменьшение цены клика.

Если вы сделали 5-10 компаний, то эта задача не про вас т.к. конкуренция высокая. Нужен опытный специалист.

Жду от исполнителя хорошего портфолио, сертификации директа\адвордса, хороших

знаний и целенапраленности на результат работы! В отклике пишите как можно больше информации о себе.