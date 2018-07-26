Помощь с настройкой ремаркетинга на google adwords

Есть магазин автозапчастей. Нужно сделать сайт-визитку. Прям буквально как визитка во вложении. Больше никаких элементов. Но чтобы с адаптацией на мобильные. И нужно этот сайт раскрутить (настройка рекламы Гугл). Чтобы звонки пошли.