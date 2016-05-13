Всё просто! [b]Дано:[/b] - таблица событий которые нужно наполнить на сайт. - сайт с которого нужно брать эти события. - поля, которые нужно перенести. - админка сайта куда нужно перенести (кастомная) - алгоритм добавления [b]Необходимо:[/b] -Перенести события по списку используя всё вышеперечисленное. [b]В событии ...