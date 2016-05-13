Вёрстка готова Лендинг 4 меню прокрута. Несколько контактных форм. Пара десятков товаров в табах. Интересует примерная стоимость подцепки и срок. Вёрстку покажу в личку кандидатам. Возможно долгосрочное сотрудничество.
- Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходим человек, который в онлайн режиме поможет настроить классический ремаркетинг. Помощь нужна сейчас, в течении ближайших часов. Микрофон, тимвьювер, skypeКонтекстная реклама4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходим дизайнер для создания сайта музея. Описание страниц: - Главная - Внутренняя типовая - Страница контактов ( карта+форма обратной связи) - Страница списка новостей с постраничным переходом. - Внутренняя страница новости. В заявке прошу указывать: [b]Ссылку на работы[/b], необязательно подобной тематики. [b]Примерную стоимость, [/b]исходя из ...Дизайн сайтов43 заявкиЗакрыт6 лет назад
- Есть архив сайта -файлы +бд. (рабочий как утверждает разработчик). Обычный информационный сайт, не магазин, не портал. - Есть хостинг на базе управления ISP. Необходимо развернуть сайт на этом хостинге, чтобы он функционировал. С вас знание CMS (ибо ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Лого: http://c2n.me/3Q7OfXt Если возможно добавить складок на занавес, было бы здорово.Логотипы и Знаки37 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Есть сайт, который продаёт билеты (php+mysql). Необходимо написать приложение (IOS+Android), которое бы работало с базой данных этого сайта (API, mysql). Пример, например: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.planet.imax&hl=ru https://itunes.apple.com/ua/app/planeta-kino-imax/id593841464?mt=8 Интересует цена под ключ (вилка от и до). Ориентировочный срок (от и до). Способ реализации (язык, фреймворк) Буду ...Закрыт6 лет назад
Всё просто! [b]Дано:[/b] - таблица событий которые нужно наполнить на сайт. - сайт с которого нужно брать эти события. - поля, которые нужно перенести. - админка сайта куда нужно перенести (кастомная) - алгоритм добавления [b]Необходимо:[/b] -Перенести события по списку используя всё вышеперечисленное. [b]В событии ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $500
Есть существующий сайт написанный на YII. Сайт продаёт билеты в театр используя карты залов, места, ряды и т.д. Довольно громоздкий, но рабочий код. Есть задачи по оптимизации работы сайта и модернизации функционала фронтенда и бэкенда. Список ...Закрыт7 лет назад
Необходимо: наговорить набор стандартных фраз. Фразы будут предоставлены. Типаж: девушка с приятным голосом. Формат: .mp3 Условия: без музыкальной подложки. Обязательно: ссылка с записями и тарифыОзвучивание1 исполнительЗавершен7 лет назад
Всем привет. Нужен толковый человек, который поможет по купленным 3D темплейтам создать готовую однородную композицию, разместив объекты рядом на одной плоскости под нужным ракурсом + пара правок напильником. Подробности объясню в личку, указывайте стоимость часа работы и ...3D-графика1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо пара человек, чтобы помочь в оперативном наполнении сайта. Будет дана таблица с событиями и сайт на котором нужно указать через админ панель ссылку на продажу билетов на эти события. Секвенция задачи: 1. Проверить есть ли событие ...Наполнение сайтов2 исполнителяЗавершен8 лет назад
Необходим свободный программист, который поможет создать интерфейс для внесения доходов и расходов по предприятию. PHP+MysqlВеб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходим специалист, знающий yii framework, для доработки работающего сайта. Указывайте примерную цену в часЗакрыт8 лет назад
Нужно составить (найти в интернете) договор на поставку и реализацию билетов (электронных и обычных) мероприятия (концерт, спектакль). Правила реализации у всех примерно одинаковые.Юридические услугинет заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо создать рекламный аудоролик для радио Одноголосый. Текст предоставим. Формат mp3, до 30 секунд. Указывайте расценки и примеры работ.Озвучивание1 исполнительЗавершен8 лет назад
Существует выведенная через апи ПРиват24 история операций. (скрин) Необходимо к ней дописать 2 вкладки. 1. будет запоролена и просто оторбражать все последние операции (они уже готовы, просто без пароля). Бухгалтер mode. 2. Вкладка для менеджеров (без видимых операций) ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Есть самописный сайт с регистрацией, личным кабинетом и авторизацией через социалки. Есть форум vBulletin (/forum, база отдельная) Необходимо дописать регистрацию и изменение личных данных в личном кабинете с воздействием на форумный аккаунт. Необходимо, чтобы при авторизации на ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо сверстанный сайт подвесить на WP. Сайт с каталогом. Более конкретно скину в личку кандидатам.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день. В команду разработчиков ищем php-разработчика (или группу php-специалистов) для доработки программной части (back-end, front-end) билетного стола (системы). Опыт в создании подобных проектов приветствуется. Оставляйте заявки, опыт работы и скилы. Спасибо.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $25
Собственно, нужен баннер: подложка, воздушные шарики, логотип, текстовка. Ничего необычного. Если сработаемся и подойдет цена, буду заказывать на постоянно основе. От вас ссылка на портфолио и средняя стоимость (от, до).Баннеры17 заявокЗакрыт9 лет назад