desprog

Алексей desprog

 
36 летУкраина/Одесса
15 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

  • Подцепка лендинга на WP

    Вёрстка готова Лендинг 4 меню прокрута.  Несколько контактных форм. Пара десятков товаров в табах. Интересует примерная стоимость подцепки и срок. Вёрстку покажу в личку кандидатам. Возможно долгосрочное сотрудничество.

    Системы управления (CMS)9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн сайта музея

    Необходим дизайнер для создания сайта музея. Описание страниц: - Главная - Внутренняя типовая - Страница контактов ( карта+форма обратной связи) - Страница списка новостей с постраничным переходом. - Внутренняя страница новости. В заявке прошу указывать: [b]Ссылку на работы[/b], необязательно подобной тематики. [b]Примерную стоимость, [/b]исходя из ...

    Дизайн сайтаФорма обратной связи
    Дизайн сайтов43 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Размещение сайта на Друпал на хостинге

    - Есть архив сайта -файлы +бд. (рабочий как утверждает разработчик). Обычный информационный сайт, не магазин, не портал. - Есть хостинг на базе управления ISP. Необходимо развернуть сайт на этом хостинге, чтобы он функционировал. С вас знание CMS (ибо ...

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Приложение по продаже электронных билетов с сайта

    Здравствуйте! Есть сайт, который продаёт билеты (php+mysql). Необходимо написать приложение (IOS+Android), которое бы работало с базой данных этого сайта (API, mysql). Пример, например: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.planet.imax&amp;hl=ru https://itunes.apple.com/ua/app/planeta-kino-imax/id593841464?mt=8 Интересует цена под ключ (вилка от и до). Ориентировочный срок (от и до). Способ реализации (язык, фреймворк) Буду ...

    PHPMySQLAndroidiOSПриложение для Android
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Наполнение сайта позициями

    Всё просто! [b]Дано:[/b] - таблица событий которые нужно наполнить на сайт. - сайт с которого нужно брать эти события. - поля, которые нужно перенести. - админка сайта куда нужно перенести (кастомная) - алгоритм добавления [b]Необходимо:[/b] -Перенести события по списку используя всё вышеперечисленное. [b]В событии ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Модернизация и доработка рабочего сайта на YII

    $500

    Есть существующий сайт написанный на YII. Сайт продаёт билеты в театр используя карты залов, места, ряды и т.д. Довольно громоздкий, но рабочий код. Есть задачи по оптимизации работы сайта и модернизации функционала фронтенда и бэкенда. Список ...

    Yii
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Озвучка стандартных фраз для call центра

    Необходимо: наговорить набор стандартных фраз. Фразы будут предоставлены. Типаж: девушка с приятным голосом. Формат: .mp3 Условия: без музыкальной подложки. Обязательно: ссылка с записями и тарифы

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Небольшая работа по готовым темплейтам (3d)

    Всем привет. Нужен толковый человек, который поможет по купленным 3D темплейтам создать готовую однородную композицию, разместив объекты рядом на одной плоскости под нужным ракурсом + пара правок напильником. Подробности объясню в личку, указывайте стоимость часа работы и ...

    3ds Max
    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Помощь в наполнении сайта.

    Необходимо пара человек, чтобы помочь в оперативном наполнении сайта. Будет дана таблица с событиями и сайт на котором нужно указать через админ панель ссылку на продажу билетов на эти события. Секвенция задачи: 1. Проверить есть ли событие ...

    Наполнение сайтов2 исполнителя
    Завершен
    8 лет назад

  • Договор на реализацию билетов

    Нужно составить (найти в интернете) договор на поставку и реализацию билетов (электронных и обычных) мероприятия (концерт, спектакль). Правила реализации у всех примерно одинаковые.

    Юридические услугинет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Небольшая доработка функционала вывода операций с API Приват24

    Существует выведенная через апи ПРиват24 история операций. (скрин) Необходимо к ней дописать 2 вкладки. 1. будет запоролена и просто оторбражать все последние операции (они уже готовы, просто без пароля). Бухгалтер mode. 2. Вкладка для менеджеров (без видимых операций) ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Интеграция форума vBulletin в структуру сайта

    Есть самописный сайт с регистрацией, личным кабинетом и авторизацией через социалки. Есть форум vBulletin (/forum, база отдельная) Необходимо дописать регистрацию и изменение личных данных в личном кабинете с воздействием на форумный аккаунт. Необходимо, чтобы при авторизации на ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Доработка программной части

    Добрый день. В команду разработчиков ищем php-разработчика (или группу php-специалистов) для доработки программной части (back-end, front-end) билетного стола (системы). Опыт в создании подобных проектов приветствуется. Оставляйте заявки, опыт работы и скилы. Спасибо.

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Flash banner

    $25

    Собственно, нужен баннер: подложка, воздушные шарики, логотип, текстовка. Ничего необычного. Если сработаемся и подойдет цена, буду заказывать на постоянно основе. От вас ссылка на портфолио и средняя стоимость (от, до).

    Flash
    Баннеры17 заявок
    Закрыт
    9 лет назад
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Отзывы фрилансеров
LarisaZorina
Лариса 
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Наполнение сайта позициями
+++
Ответственный исполнитель. Работа выполнена в срок и без помарок. I recommend!
Ответный отзыв
VoiceLab
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
$6
10 баллов
7 лет назад
Озвучка стандартных фраз для call центра
Замечательный заказчик! Все чётко объяснил, сразу оплатил. В общем сотрудничество прошло на ура! Всем рекомендую!
Сотрудничеством очень доволен. Сервис на высшем уровне.
Ответный отзыв
TarasovDizain
Петр 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$8
10 баллов
8 лет назад
Небольшая работа по готовым темплейтам (3d)
Впечатления от сотрудничества только позитивные.Грамотно составленное ТЗ.По оплате все четко.Рекомендую
Остался доволен сотрудничеством. Петр отлично справился поставленной с задачей. Крайне рекомендую данного фрилансера для работы с 3d графикой. 5/5
Ответный отзыв
igormartynuk1812
Игорь 
33 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Помощь в наполнении сайта.
Отличный заказчик, всегда на связи и оплата в срок, рекомендую !
Серьезно подошёл к задаче, задал наводящие вопросы, сделал всё без ошибок, ответственно, оперативно, всегда на связи.
Ответный отзыв
vanilko
30 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Создание таблицы отчетов на PHP
Сотрудничеством доволен.
Отлично справился с задачей. Доработки напильником сделал в качестве бонуса. Очень оперативно. Крайне рекомендую к работе.
Ответный отзыв