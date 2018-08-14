Натянуть дизайн интернет магазина http://инфантшоп.рф И на мобильную версию Движок ocStore Дизайн в скрепке Срок исполнения 7 дней.
Подцепка лендинга на WP
Вёрстка готова
Лендинг 4 меню прокрута.
Несколько контактных форм.
Пара десятков товаров в табах.
Интересует примерная стоимость подцепки и срок.
Вёрстку покажу в личку кандидатам.
Возможно долгосрочное сотрудничество.
Заявки фрилансеров
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