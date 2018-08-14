Подцепка лендинга на WP

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт9 заявок164 просмотра

Вёрстка готова

Лендинг 4 меню прокрута. 

Несколько контактных форм.

Пара десятков товаров в табах.

Интересует примерная стоимость подцепки и срок.

Вёрстку покажу в личку кандидатам.

Возможно долгосрочное сотрудничество.

WordPress
7 лет назад
desprog
38 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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