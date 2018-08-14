OpenCart 2.3. Сделать подбор товара

Нужен подбор такого плана http://prntscr.com/kgjizd

Только со следующими данными: Вид устройства (моноблок, ноутбук....) - Производитель - Серия - Модель

Можно на основе данного модуля https://opencartforum.com/files/file/6050-poshagovyy-podbor-tovarov-po-harakteristikam-atributam/

Возникает вопрос, подбирать надо будет зарядки и аккумуляторы для ноутбуков, моноблоков и т.д. например, в одной зарядке может быть около 50 моделей ноутбуков (записывается это как один Атрибут через запятую) т.е. как реализовывать подбор в таком случаи