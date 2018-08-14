Текущий сайт, который надо доработать: fortuna.garcom.kz Новый сайт (который нужно воссоздать на WP): test.garcom.kz Коротко: Добавить текста (в админке все настроено) Заверстать и Добавить 2 блока в админку ...
OpenCart 2.3. Сделать подбор товара
Нужен подбор такого плана http://prntscr.com/kgjizd
Только со следующими данными: Вид устройства (моноблок, ноутбук....) - Производитель - Серия - Модель
Можно на основе данного модуля https://opencartforum.com/files/file/6050-poshagovyy-podbor-tovarov-po-harakteristikam-atributam/
Возникает вопрос, подбирать надо будет зарядки и аккумуляторы для ноутбуков, моноблоков и т.д. например, в одной зарядке может быть около 50 моделей ноутбуков (записывается это как один Атрибут через запятую) т.е. как реализовывать подбор в таком случаи
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