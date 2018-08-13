Обновление форума PHPBB

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки120 просмотров

Требуется обновить форум на актуальную версию. Добавить полезных плагинов (мобильную версию, и т.п.) Конкретных пожеланий нет, хочется привести форум к современному виду. Жду Ваших предложений.

Форум - ﻿http://www.tarantulas.ru/phpBB2/

7 лет назад
dven
41 год
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров