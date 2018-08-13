Сайт на WP + Lifter LMS. Нужно, чтобы пользователь в своём личном кабинете мог заполнять/редактировать информацию "О себе" (Имя, Фамилия, Возраст, Рост, Вес, Цель, Номер телефона) и редактировать таблицу с данными (История замеров с датами).
Обновление форума PHPBB
Требуется обновить форум на актуальную версию. Добавить полезных плагинов (мобильную версию, и т.п.) Конкретных пожеланий нет, хочется привести форум к современному виду. Жду Ваших предложений.
Заявки фрилансеров
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