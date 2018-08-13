WP. Вывод пользовательских данных из формы в личный кабинет.

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Закрыт2 заявки112 просмотров

Сайт на WP + Lifter LMS. Нужно, чтобы пользователь в своём личном кабинете мог заполнять/редактировать информацию "О себе" (Имя, Фамилия, Возраст, Рост, Вес, Цель, Номер телефона) и редактировать таблицу с данными (История замеров с датами).

WordPress
7 лет назад
jasonic
35 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров