Вывод информации в дополнительные поля modx revo

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки125 просмотров

Добрый день! 

Нужен человек который сможет натянет верстку 1 шаблон на modx revo , modx уже стоит. 

Нужно только правильно все интегрировать. 

Оплата сразу по факту сделанной работы.

MODX
7 лет назад
lock3t
Михаил 
32 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров