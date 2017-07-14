Добрый день! Нужно реализовать трубостраницы для MODX Revo - приступить можно сейчас. По вопросам в лс
пишите в скайп kobajib666
- Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт4 года назад
Нужен человек с богатым опытом разработки макетов. ( прошу не откликаться тех у кого нету опыта.)Который может обосновать почему добавил тот или иной блок сюда и почему не добавил другие элементы. Важно ...Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть готовая верстка которую необходимо интегрировать на модекс сделать вывод всей информации для редактирования пользователем. Верстку и тз скину только после примеров ваших самых сложных работ. Очень много модулей нужно будет подключить и ...Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Нужен человек который сможет натянет верстку 1 шаблон на modx revo , modx уже стоит. Нужно только правильно все интегрировать. Оплата сразу по факту ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужен человек который сможет обновить modx и сделать несколько правок. Требования к кандидату – адекватность. Писать строго по шаблону - сколько опыт работы с модексом. - ваши топ 3 ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт7 лет назад
ищу специалиста который сможет сделать правки по верстке адаптивного сайта + подключить к готовому интернет магазину яндекс кассуВеб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно срочно сделать несколько правок по проекту на MODX REVO. все вопросы в скайп Оплата по факту. нужно сверстать меню для внутренних страниц и другое.HTML-верстка5 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Нужно сделать импорт товаров из yml в shk3 сделать надо сейчас!Системное администрирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Ищу человека который сможет не за дорого сделать легкие правки на сайте, на сайте стоит Bitrix. Правки очень простые по этому пишите обсудим.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добрый день! Необходимо выполнить ряд правок по проекту cms MODX REVO - На сайте на картинках есть отметки ( точки ) почему то на некоторых фотках они сместились. - Сделать привязку по ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Есть: Сайт на Joomla. Нужно: Необходимо прописать к изображениям альты которые будут браться из заголовка страницы, прописать во всех шаблонах.Системное администрирование8 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо устранить дубли страницы, один и то же товар по разным вложенностям а так не должно быть. страниц таких 900 штук страницы сделаны через обычные материалыВеб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
1. слайдер должен чуть чуть приближать 2. слайдер должен быть адаптивен под все экраны, то есть если я открою его с монитора в 24 дюйма то он должен быть по самый низ экрана.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт8 лет назад